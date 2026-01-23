"Maxima Latvija" samazina regulārās cenas teju 4000 precēm
Ņemot vērā ekonomiskos izaicinājumus kā nacionālā, tā globālā mērogā, “Maxima Latvija” īpašas iniciatīvas “Zila cena – zema cena” ietvaros apņemas bremzēt inflāciju Latvijā, samazinot teju 4000 precēm regulāras cenas vidēji par 22 %. Iniciatīva saņēmusi plašu atbalstu no sadarbības partneriem. Īpaši lielu interesi ir izrādījuši vietējie sadarbības partneri, viņu produkcijai sastādot vairāk kā 60 % no visa “Zila cena – zema cena" preču klāsta. Iniciatīvas mērķis ir jau papildus esošajiem “Maxima” zemo cenu piedāvājumiem nodrošināt iedzīvotājiem iespēju iepirkties vēl izdevīgāk ikdienā. Piedāvājumā iekļautas preces, kas ir līdzvērtīgas memoranda “Zemo cenu grozs” produktu kategorijām, kā arī virkne citu būtisku pārtikas, ikdienas preču un dzērienu. Lai preces būtu viegli atpazīstamas, to cenu zīmes ir marķētas zilā krāsā.
“Laikā, kad iedzīvotājiem cenu jautājums ir īpaši būtisks, esam raduši veidu, kā vēl biežāk nodrošināt samazinātu cenu ikdienā. Mūsu iniciatīva samazināt cenas katru dienu vēl papildus citām zemo cenu iniciatīvām guva plašu atsaucību no mūsu sadarbības partneru puses. Tā rezultātā samazinājām regulārās cenas gandrīz 4000 produktiem, ļaujot iedzīvotājiem ietaupīt katru dienu. Ņemot vērā plašo preču sortimentu un apjomu, kā arī mūsu veikalu plašo pieejamību visā Latvijā, šī iniciatīva arī varētu kļūt par vēl vienu soli inflācijas mazināšanai. Kā tirgus līderis ceram, ka šī iniciatīva pozitīvi ietekmēs tirgu kopumā,” norāda Edvīns Lakstīgala, “Maxima Latvija” Kategoriju vadības un iepirkumu direktors.
Jaunā cenu iniciatīva aptver plašu produktu sortimentu – no piena produktiem, gaļas un zivju izstrādājumiem, augļiem un dārzeņiem līdz maizes un konditorejas izstrādājumiem, bakalejas precēm, dzērieniem un citām ikdienā svarīgām precēm. Plašāku informāciju par pieejamajiem produktiem un to klāstu var atrast: www.maxima.lv/zila-cena-zema-cena
Dominykas Olbakas, AS “Ķekava Foods” valdes loceklis un Tirdzniecības direktors: “Zemo cenu samazināšanu ilgtermiņā vērtējam kā atbalstāmu iniciatīvu, kas dod iespēju pircējiem savos ikdienas pārtikas grozos iekļaut pēc iespējas vairāk augstas kvalitātes vietējos produktus. Mūsu dalība šajā iniciatīvā ir loģisks solis sadarbībā ar “Maxima Latvija” un veids, kā stiprināt vietējo ražotāju pieejamību patērētājiem”.
“Mūsu prioritāte ir nodrošināt, lai vietējā ražojuma "Dimdiņi" produkcija būtu pieejama ikvienā Latvijas mājsaimniecībā. Esam gandarīti, ka varam šos produktus piedāvāt vēl plašākam pircēju lokam jaunās “Maxima” cenu samazināšanas iniciatīvas ietvaros,” uzsver Jānis Ilziņš, “Dimdiņi” Pārdošanas nodaļas vadītājs.
“Food Union” vienmēr ir bijis svarīgi atbalstīt patērētājus ar uzticamiem un kvalitatīviem pārtikas produktiem, vienlaikus apzināmies, ka mūsu atbildība sniedzas tālāk par iecienītiem zīmoliem un izcilu garšu. Tāpēc mēs atbalstām dažādas valstiskas un mazumtirdzniecības nozares iniciatīvas, kas vērstas uz pārtikas produktu cenu pieejamības uzlabošanu. Līdz ar to mūsu dalība jaunajā “Maxima Latvija” projektā ir konkrēts veids, kā šo redzējumu īstenot praksē. Šīs iniciatīvas ietvaros nodrošināsim patērētājiem plašu klāstu ar garšīgiem, populāriem, veselīgiem un vienmēr augstas kvalitātes piena produktiem, kā krējums, siers, jogurti un citi,” stāsta Irēna Holodnaja, “Food Union” Pārdošanas direktore, valdes locekle.