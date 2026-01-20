"Spotify" paaugstina abonēšanas cenu arī Latvijā
Mūzikas straumēšanas platforma "Spotify" paziņojusi par “Premium” abonēšanas cenas paaugstināšanu. Jau tuvākā mēneša laikā ASV, Igaunijas un Latvijas “Premium” lietotāji saņems e-pastu ar informāciju par izmaiņām savā abonementā.
Kā redzams "Spotify" izsūtītajā paziņojumā, “Premium” abonēšanas maksa pieaugs par vienu ASV dolāru — no 11,99 līdz 12,99 dolāriem mēnesī, un jaunā cena stāsies spēkā no nākamā norēķinu perioda.
Kāpēc tiek mainītas cenas?
"Spotify" skaidro, ka periodiskas cenu korekcijas dažādos tirgos atspoguļo platformas piedāvāto vērtību, kā arī ļauj uzņēmumam:
-
turpināt nodrošināt augstas kvalitātes lietotāja pieredzi;
-
attīstīt pakalpojumu;
-
sniegt lielāku atbalstu mūziķiem un satura veidotājiem.
E-pastos abonentiem tiks detalizēti izskaidrots, ko cenu izmaiņas nozīmē konkrētajam lietotājam, kā arī būs pieejama pilna informācija par “Premium” funkcijām un priekšrocībām.
Abonementu var atcelt
"Spotify" atgādina, ka lietotāji, kuri nevēlas turpināt abonementu par jauno cenu, jebkurā brīdī var to atcelt savā konta iestatījumos vai izvēlēties kādu no alternatīvajiem plāniem.