Uzņēmumi Latvijā šogad plāno kāpināt ražošanu un ieviest jaunus produktus
Katrs trešais jeb 33 % uzņēmumu 2026. gadā plāno paplašināt savu uzņēmējdarbību – tā noskaidrots "Luminor" bankas veiktajā mazo un vidējo uzņēmumu aptaujā. Visbiežāk uzņēmēji norāda, ka plāno palielināt pārdošanas vai ražošanas apjomus (48 %) un ieviest jaunus produktus vai pakalpojumus (40 %), tādējādi saglabājot konkurētspēju un pielāgojoties mainīgajam pieprasījumam.
Kā nozīmīgas prioritātes uzņēmējdarbības paplašināšanā uzņēmēji min arī zīmola atpazīstamības palielināšana un klientu piesaiste (28 %), kā arī eksporta palielināšana (27 %). Tikmēr kaimiņvalstīs liekāka daļa mazo un vidējo uzņēmēju kā galveno fokusu izceļ pārdošanas vai ražošanas apjomu palielināšanu – uz to cer 61 % Lietuvas un 74 % Igaunijas paplašināties plānojošie uzņēmēji.
Latvijas uzņēmumi ir optimistiskākie Baltijas valstu starpā, kamēr Lietuvā uzņēmējdarbības paplašināšanas plāni ir kļuvuši pieticīgāki – ja pērn attīstību plānoja vismaz katrs trešais mazais un vidējais uzņēmējs, tad tagad to norāda katrs ceturtais jeb 26 %. Tikmēr Igaunijā uzņēmēji kļuvuši optimistiskāki un 28 % mazo un vidējo uzņēmēju plāno attīstību.
Tajā pašā laikā liela daļa Latvijas (48 %), Lietuvas (51 %) un Igaunijas (56 %) uzņēmumu norāda, ka nākamajā gadā paplašināšanos neplāno. Kā galvenos izaicinājumus 2026. gadā uzņēmumi min inflāciju, ģeopolitisko situāciju un arī patērētāju pirktspējas noskaņojumu.