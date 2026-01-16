Nosaka tiesībsarga pilnvaras mākslīgā intelekta jomā
Saeimas deputāti 15. janvārī galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Tiesībsarga likumā, kas Latvijā atbilstoši Eiropas regulām nosaka tiesībsarga pilnvaras mākslīgā intelekta jomā.
Kā skaidro Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā, dalībvalstīm jāizraugās iestāde, lai veicinātu, analizētu, uzraudzītu un atbalstītu vienlīdzīgu attieksmi pret visām personām bez diskriminācijas dzimuma dēļ.
Tiesībsargs sekmēs vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu un jebkāda veida diskriminācijas novēršanu. Tāpat minētā iestāde sniegs palīdzību diskriminācijas upuriem, veiks neatkarīgu izmeklēšanu, neatkarīgu ziņojumu sagatavošanu un sadarbosies ar Eiropas Savienības līmeņa institūcijām.
Saskaņā ar grozījumiem likumā tiesībsargam būs tiesības pieprasīt un piekļūt mākslīgā intelekta sistēmu dokumentācijai, kas nepieciešama pārbaudes lietās.
Tāpat tiesībsargam būs iespēja iesniegt tirgus uzraudzības iestādei atbilstoši tās kompetencei pamatotu pieprasījumu organizēt mākslīgā intelekta sistēmas testēšanu ar tehniskiem līdzekļiem, ja dokumentācija, kas nepieciešama pārbaudes lietā, nav pietiekama.