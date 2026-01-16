Pirmreizējā reģistrācija pērn veikta par 12,1% vairāk vieglo automašīnu.
Latvijā 2025. gadā pirmreizējā reģistrācija veikta 87 777 transportlīdzekļiem
Latvijā pirmreizējā reģistrācija pagājušajā gadā veikta 64 887 vieglajām automašīnām, kas ir par 12,1% vairāk nekā 2024. gadā, liecina Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) apkopotā informācija.
Tāpat pērn reģistrēta 9601 kravas automašīna, kas ir par 1,7% vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā, 245 autobusi, kas ir gandrīz divas reizes mazāk, kā arī 4059 motocikli un tricikli, kas ir par 8,1% mazāk nekā 2024. gadā.
Pirmreizējā reģistrācija pērn veikta arī 1301 mopēdam, kas ir par 5,5% mazāk nekā 2024. gadā, 95 kvadricikliem, kas ir 3,3 reizes mazāk, kā arī 7589 piekabēm un puspiekabēm, kas ir par 2,7% vairāk nekā 2024. gadā.
Tādējādi pagājušajā gadā Latvijā kopumā pirmo reizi reģistrēti 87 777 transportlīdzekļi, kas ir par 8% vairāk nekā 2024. gadā.
2024. gadā Latvijā pirmo reizi tika reģistrēti 81 280 transportlīdzekļi, kas bija par 6,1% mazāk nekā 2023. gadā. Tostarp tika reģistrētas 57 873 vieglās automašīnas.