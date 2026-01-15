AS “4finance” mārketinga vadītājs Niks Jaunzems: Zīmola vadītājs mārketingā ir tikpat nozīmīgs kā arhitekts būvniecībā
Ir cilvēki, kuru pieredze un profesionālā stabilitāte uzņēmumam piešķir papildu drošību un pārliecību – AS “4finance” mārketinga vadītājs Niks Jaunzems ir viens no tiem. Pakāpeniski no zīmola vadītāja kļūstot par mārketinga vadītāju, viņš ir vadījis komandu cauri dažādiem attīstības posmiem, saglabājot kvalitāti, veidojot stratēģiju un tiecoties pēc ilgtermiņa rezultātiem. Šajā intervijā Niks iepazīstina ar to, kāds ir viņa karjeras ceļš, kā neaizmigt nozarē, kas nekad “neguļ” un kas, viņaprāt, ir labākā atpūta pēc ikdienas pienākumiem.
Kā Tu atceries savu pirmo darba gadu uzņēmumā?
Tas bija kādu laiku atpakaļ - vairāk nekā pirms 10 gadiem. Pirmais gads AS “4finance” bija ļoti dinamisks. Man, kā pirmajam zīmolu vadītājam tajā laikā jaunajā mārketinga komandā, nebija daudz laika domāt - atloki piedurknes un aiziet! Svarīgākais bija iziet pirmā gada ciklu, kas deva skaidru priekšstatu par to, kā tiek plānots un organizēts darbs. Liela nozīme bija tā brīža kolēģiem, kuri palīdzēja projektus īstenot plecu pie pleca. Tas man bija patiesi vērtīgs laiks.
Kas toreiz bija Tavs lielākais izaicinājums?
Šķiet, ka tas bija komunikācijas stratēģijas izstrādes un realizācijas process “Vivus.lv” zīmolam. Iespējams, kāds atceras “Vivus.lv” konceptu “Normāli dzīvojam”, kur tika piesaistīti populāri aktieri, influenceri un mūziķi. Bija ļoti interesanti vadīt procesu, kur ideja uz papīra pārtop par īstu seriālu TV reklāmā - ar veselīgu humoru un pozitīvu atjautību. Vēlāk nāca arī “Ondo.lv” un “SMScredit.lv” zīmolu vadība - katram savs stāsts un pozicionējums. Garlaicīgi nav bijis ne brīdi.
Kā Tu izšķīries starp zīmola atpazīstamību un zīmola uzticamību - kurš no tiem šodien ir svarīgāks?
Izšķirties starp zīmola atpazīstamību un uzticamību nav viegli, jo abi aspekti ir svarīgi, taču tie kalpo dažādiem mērķiem un atstāj atšķirīgu ietekmi uz biznesa izaugsmi. Ja bizness ir agrīnā posmā, atpazīstamība ir prioritāte - ja neviens nezina par tevi, nav kam uzticēties. Ilgtermiņā nozīmīgāka ir uzticamība. Turklāt finanšu nozarē uzticamība vispār ir viens no galvenajiem faktoriem.
Cik svarīga, Tavuprāt, ir zīmola vadītāja loma?
Augot arhitektu dinastijā, man bieži prātā ir salīdzinājums - zīmola vadītājs mārketingā ir tikpat nozīmīgs kā arhitekts būvniecībā. Bez arhitekta tu vari celt sienas, bet nezini, vai ēka būs stabila, estētiska un funkcionāla. Zīmola vadītāja galvenais uzdevums ir iestāties par konsekvenci visos komunikācijas kanālos - sākot no vizuālā tēla un komunikācijas toņa līdz zīmola solījumam. Uzskatu, ka šī ir ļoti radoša pozīcija, un tieši radošais aspekts bija noteicošais, izvēloties profesiju.
Kā nodrošināt, lai zīmols, attīstoties, saglabā uzticību uzņēmuma vērtībām?
Manuprāt - ko sēsi, to pļausi. Ja uzņēmuma vērtības ir skaidri definētas un tiek konsekventi ievērotas lēmumos, komunikācijā un klientu pieredzē, tad, zīmolam augot, uzticamība saglabāsies dabiski.
Kādas pārmaiņas notikušas Tavā ikdienā šo 10 gadu laikā?
Esmu pieņēmis faktu, ka dzīvē viss plūst un mainās, un svarīgi sev ik pa laikam atgādināt, ka pārmaiņas parasti ir uz labu. Būtiskākā pārmaiņa - no zīmola vadītāja esmu kļuvis par AS “4finance” mārketinga vadītāju. Izaicinājums ir pieņemts. Nožēlotu tikai tad, ja nebūtu pamēģinājis. Man patiešām ir paveicies ar uzticamu komandu un atsaucīgiem kolēģiem - riski pieņemt šo pozīciju bija salīdzinoši zemi. Es izvēlos maratonu, nevis sprintu, man ir bijusi privilēģija mācīties no labākajiem, un tagad savu pieredzi varu likt lietā jaunos izaicinājumos.
Tevis pārstāvētā joma, tāpat kā citas, “neguļ”. Kā tu un tava komanda pielāgojas nemitīgajām pārmaiņām?
Nemitīgās pārmaiņas neļauj iemigt - svarīgi izvērtēt, kur tiešām ir vērts ieguldīt laiku un resursus. Lielākoties mūsu stratēģijas ir balstītas uz datiem - mēs varam precīzi nomērīt katra kanāla potenciālu, sekot rezultātiem un pieņemt taktiskus, operatīvus lēmumus. Protams, sekojam arī nozares tendencēm un testējam jaunus kanālus.
Ja tev būtu iespēja atgriezties pie sevis pirms 10 gadiem, ko Tu sev ieteiktu?
Droši vien tie nebūtu pamācību vārdi. Drīzāk uzsistu sev uz pleca un pateiktu: “Turies - esi uz pareizā ceļa.”
Kā atpūties ārpus darba? Kas tevi iedvesmo?
Pēdējos gados nopietni aizraujos ar makšķerēšanu - bieži dodos ar laivu kopā ar dēliem, vasarās braucu ar velosipēdu, un gandrīz katru vakaru pēc darba pavadu pie upes ar spiningu rokās. Jā, izklausās traki, bet tas man palīdz atslēgties no visa. Paralēli tam brīvdienās aktīvi muzicēju apvienībās “Džentlmeņu špagats” un “Age of Stones”. Hobiji mani patiešām iedvesmo, jo galu galā - kas kustina, tam kustas!