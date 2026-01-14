"Boeing" pērn pirmo reizi kopš 2018. gada apsteidzis "Airbus" pēc saņemtajiem pasūtījumiem.
ASV aviobūves kompānija "Boeing" pērn pirmo reizi kopš 2018. gada spējusi apsteigt Eiropas konkurentu "Airbus" saņemto lidmašīnu pasūtījumu izteiksmē, liecina otrdien publiskotie dati.
"Boeing" pagājušajā gadā saņēmusi 1173 lidmašīnu pasūtījumus, salīdzinot ar "Airbus" saņemtajiem 889 lidmašīnu pasūtījumiem.
Vienlaikus "Boeing" pērn klientiem piegādājis 600 lidmašīnas, kas ir augstākais līmenis kopš 2018. gada, taču uzņēmums joprojām atpaliek no "Airbus", kad piegādāja 793 lidaparātus.
Jaunākie dati sniedz pozitīvas ziņas "Boeing", kas 2024. gadā saskārās ar vairākiem incidentiem, kvalitātes kontroles problēmām un vairāk nekā septiņas nedēļas ilgu strādājošo streiku.