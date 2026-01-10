Desmit mēnešos spirta ražošana Latvijā samazinājusies par 41%
Latvijā saražotā spirta apmērs 2025. gada pirmajos desmit mēnešos samazinājies par 41% salīdzinājumā ar analogu periodu 2024. gadā.
Kopumā spirts pērn desmit mēnešos Latvijā saražots 4,156 miljonu litru absolūtā alkohola apjomā, kas ir par 2,886 miljoniem litru mazāk nekā 2024. gada desmit mēnešos. Tostarp saražotā etilspirta apjoms pērn desmit mēnešos bija 4,156 miljoni litru absolūtā alkohola, kas ir par 41% mazāk nekā 2024. gada desmit mēnešos. Savukārt dehidratētais spirts desmit mēnešos Latvijā nav ražots.
Latvijā ievestā etilspirta apmērs pērn desmit mēnešos bija 10,921 miljons litru absolūtā alkohola, kas ir par 85,4% vairāk nekā 2024. gada desmit mēnešos.
Pērn desmit mēnešos Latvijā realizētā etilspirta apmērs samazinājies 2,4 reizes jeb par 3,158 miljoniem litru absolūtā alkohola - desmit mēnešos realizēti 2,295 miljoni litru absolūtā alkohola, bet 2024. gada desmit mēnešos - 5,453 miljoni litru absolūtā alkohola.
Alkoholisko dzērienu ražošanā izlietotā etilspirta apmērs desmit mēnešos bija 10,91 miljons litru absolūtā alkohola, kas ir par 23,7% vairāk nekā 2024. gada desmit mēnešos izlietotais apmērs - 8,82 miljoni litru absolūtā alkohola.
Savukārt uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm pērn desmit mēnešos izvests un eksportēts etilspirts 3,134 miljonu litru absolūtā alkohola apmērā jeb par 15,9% vairāk nekā 2024. gada desmit mēnešos.
2024. gadā Latvijā saražotā spirta apmērs samazinājies par 17,2% salīdzinājumā ar 2023. gadu. Kopumā spirts 2024. gadā Latvijā saražots 8,106 miljonu litru absolūtā alkohola apjomā, kas ir par 1,688 miljoniem litru mazāk nekā 2023. gadā.