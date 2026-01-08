Latvijas nodokļu ieņēmumi 2026. gadā prognozēti 16 miljardu eiro apmērā
Finanšu ministrija norāda, ka 2026. gada nodokļu ieņēmumi prognozēti 16 miljardu eiro apmērā.
No kopējiem nodokļu ieņēmumiem 37% veidos valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tostarp iemaksas pensiju otrajā līmenī, sasniedzot 5,9 miljardus eiro. Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi 2026. gadā prognozēti 4,3 miljardu eiro apmērā, kas veido 27% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem, savukārt iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, ieskaitot valsts un pašvaldību daļu, plānoti 2,9 miljardu eiro apmērā jeb 18% no kopējiem plānotajiem ieņēmumiem.
Akcīzes nodokļa ieņēmumi 2026. gadā prognozēti 1,4 miljardu eiro apmērā, kas veido 9% no kopējā nodokļu ieņēmumu apjoma, bet uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti 706 miljonu eiro apmērā jeb 4%. Savukārt nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi sasniegs 244 miljonus eiro, kas veido 2%. Attiecīgi pārējo nodokļu ieņēmumi kopumā prognozēti 502 miljonu eiro apmērā jeb 3% apmērā no kopējiem nodokļu ieņēmumiem.
Prognozētā nodokļu ieņēmumu struktūra atspoguļo Latvijas ekonomikas attīstības tendences, nodarbinātības un patēriņa dinamiku, kā arī īstenotās nodokļu politikas ietekmi. Šie ieņēmumi nodrošinās fiskālo ilgtspēju un iespēju īstenot valsts stratēģiskās prioritātes, saglabājot atbildīgu un sabalansētu pieeju publisko finanšu pārvaldībā.