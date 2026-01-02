Ēdinātāji: trūkst skaidra plāna tūrisma atdzīvināšanai
Ēdināšanas nozarei šā gada sākums būs izaicinājumiem bagāts, sacīja Latvijas Restorānu biedrības vadītājs Jānis Jenzis.
Viņš skaidroja, ka janvāris un februāris tradicionāli ir nesezona ēdināšanas un viesu izmitināšanas nozarē. Vienlaikus energoresursu cenas ir augstas, bet klientu, īpaši tūristu, skaits ir neliels.
Jenzis papildināja, ka publiski izskanējusī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) vadības apņemšanās drīzumā sasniegt 2019. gada tūrisma rādītājus ir apsveicama, tomēr nozarē nav pārliecības par šo plānu segumu situācijā, kad tiek samazināts tūrisma mārketinga budžets.
Viņš uzsvēra, ka trūkst plānošanas vidējā termiņā, lai uzņēmējiem būtu skaidrība un pārliecība par nākotni, prioritārajiem tirgiem, kā arī finansējumu šo tirgu apguvē.
Biedrības vadītājs piebilda, ka Rīgā un Latvijā notiek salīdzinoši maz vērienīgu starptautisku pasākumu, kas piesaistītu lielu viesu skaitu un sniegtu papildu ieņēmumus valsts budžetā, kā arī trūkst laba un savlaicīga mārketinga esošajiem pasākumiem. Tomēr viņš pozitīvi vērtēja dažu privātu pasākumu organizatoru darbību, piemēram, Rīgas maratonu, kas piesaista ārvalstu sporta tūristu interesi.
Vienlaikus viņš atzīmēja, ka ēdināšanas nozare ir cieši saistīta ar tūrisma nozari, ko ietekmē arī vāja transporta savienojamība. Kā piemēru viņš minēja, ka Rīgā vēl joprojām nav prāmju satiksmes ar citām valstīm, kas bija iepriekš.
Jenzis norādīja, ka iepriekš prāmju operators "Tallink" nodrošināja regulārus reisus uz Stokholmu un arī uz Helsinkiem pandēmijas laikā, un šie reisi bija pieprasīti, tomēr tie nav atjaunoti. Tāpat viņš piebilda, ka aviopārvadājumu skaits samazinās, jo Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" vairāk koncentrējas uz transfēru nodrošināšanu, nevis tūristu atvešanu uz Rīgu.
Latvijas Restorānu biedrība dibināta 2017. gada nogalē, lai aizsargātu Latvijas restorānus un palielinātu to konkurētspēju.