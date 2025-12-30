Slavenā Cesvaines pils šogad apmeklētājiem slēgta, varēs apmeklēt 2. janvārī
Madonas novada Cesvaines skaisto pili šogad vairs apmeklēt nevarēs, tā apmeklētājiem ir slēgta.
Apmeklētājiem Cesvaines pils būs pieejama no 2. janvāra.
Cesvaines pašvaldības mājas lapā norādīts, ka pils darba laiks ir plkst. 10.00 - 17.00 no otrdienas līdz sestdienai un 10.00 – 16.00 svētdienā, pirmdienā pils ir slēgta.
No 1893. līdz 1896. gadam būvētā Cesvaines pils ir izcils eklektisma paraugs, kurā sajaukušies gotikas, renesanses, romānikas un jūgendstila elementi, bet tai blakus atrodamas viduslaiku pils paliekas. 2002. gada 5. decembrī tā pamatīgi cieta ugunsgrēkā, taču kopš tā laika ir atjaunota.
Šī skaistā pils ir piesaistījusi ne tikai tūristus, bet arī kinostudijas. Šeit tapusi Rīgas Kinostudijas 1975. gada klasika "Melnā vēža spīlēs", bet no nesenās pagātnes veikumiem, piemēram, 2018. gada Latvijas, Francijas, Lielbritānijas un Krievijas kopražojums "Sonāte" (The Sonata), kur galvenās lomas atveido Freja Tinglija, Rutgers Hauers, Džeimss Folkners un Simons Abkarjans, un arī 2023. gada Latvijas un Lielbritānijas kopražojums "Hamelinas stabulnieks" (The Piper), kur galvenās lomas atveido Elizabete Hērlija, Mia Dženkinsa un Džeks Stjuarts.