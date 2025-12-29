No nākamā gada Eiropas Savienības valstīs varēsim tērēt vairāk mobilo datu bez papildu maksas
No nākamā gada Latvijas mobilo sakaru lietotājiem, kuri dosies uz Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm, būs pieejams palielināts mobilo datu apjoms.
Kā norāda mobilo sakaru operatora SIA "Tele2" komercdirektora pienākumu izpildītājs Raimonds Janševskis, katru gadu saskaņā ar Viesabonēšanas regulas noteikumiem tiek palielināts pieejamais datu apjoms, atrodoties kādā no ES vai EEZ valstīm. Piemēram, "Tele2" standarta bezlimita tarifu plānam pieejamais datu apjoms ES un EEZ valstīs būs 47 gigabaiti (GB) līdzšinējo 40 GB vietā.
Viņš atzīmē, ka pieejamais datu apjoms palielināsies par aptuveni 20%, atkarībā no izvēlētā tarifu plāna un ikmēneša maksājuma. Lielāks datu apjoms būs pieejams arī biznesa klientu tarifu plānos.
"Tele2" norāda, ka no 2026. gada 1. janvāra Ukraina tiks iekļauta "Roam Like at Home" zonā jeb to valstu lokā, kur viesabonēšana ir pieejama bez papildu maksas. Tas nozīmē, ka Ukrainas iedzīvotāji, lietojot Ukrainas mobilos numurus, varēs zvanīt, sūtīt īsziņas un izmantot mobilos datus visās 27 ES valstīs par tādu pašu cenu kā mājās.
Konteksts
2022. gada 1. jūlijā stājās spēkā jaunā uzlabotā Viesabonēšanas regula. Iepriekš Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecībā Latvijā pauda, ka regula paplašina "Viesabonēšanu kā mājās" līdz 2032. gadam. Tā ir shēma, ar kuru ceļotāji ES vai EEZ valstīs var zvanīt, sūtīt īsziņas un lietot internetu ārzemēs bez papildu maksas.
Tāpat jaunie noteikumi arī sniegs ievērojamus ieguvumus ES uzņēmumiem un iedzīvotājiem, kuriem būs labāka viesabonēšanas pieredze, ar tādu pašu mobilo sakaru pakalpojumu kvalitāti ārzemēs, kāda tiem ir savā valstī, uzsver EK. Vienlaikus noteikumi uzlabo piekļuvi ārkārtas situāciju saziņai visā ES un garantē skaidru informāciju par pakalpojumiem, kuriem var piemērot papildu maksu.