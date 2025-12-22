ASV uz nenoteiktu laiku aptur jūras vēja enerģijas projektus
Atsaucoties uz nacionālās drošības riskiem, ASV Iekšlietu ministrija uz nenoteiktu laiku apturējusi visus nomas līgumus jūras vēja enerģijas projektiem. Ministrija pirmdien paziņoja, ka šāds lēmums pieņemts pēc tam, kad Pentagons identificējis "riskus valsts drošībai". Par kādiem riskiem ir runa, netiek atklāts.
Nomas līgumu apturēšana dos valdības aģentūrām laiku sadarboties ar nomniekiem un valsts partneriem, lai novērtētu iespēju samazināt šo projektu radītos riskus nacionālajai drošībai, teikts Iekšlietu ministrijas paziņojumā.
Tikmēr ASV iekšlietu ministrs Dags Burgums platformā "X" kritizēja jūras vēja enerģijas projektus kā "dārgus, neuzticamus un lielā mērā subsidētus".
"Viens dabasgāzes cauruļvads piegādā tikpat daudz enerģijas, cik šie pieci projekti kopā," apgalvoja Burgums, runājot par pieciem lieliem vēja parkiem, kas tiek attīstīti Atlantijas okeānā.
ASV prezidents Donalds Tramps neilgi pēc atgriešanās Baltajā namā sāka bloķēt jaunu atļauju izsniegšanu vēja ģeneratoru būvniecībai federālajās zemēs un ūdeņos. Trampa administrācija arī centusies bloķēt visus federālos aizdevumus vēja enerģijas projektiem.