Eiropas Komisija neaizliegs no 2035. gada jaunus auto ar iekšdedzes dzinējiem
Pakļaujoties autoražotāju spiedienam, Eiropas Komisija (EK) otrdien atteicās no plāna no 2035. gada Eiropas Savienībā (ES) aizliegt jaunus automobiļus ar iekšdedzes dzinējiem.
Saskaņā ar jaunajiem priekšlikumiem, kurus nosodījuši vides aizstāvji, autoražotājiem būs jāsamazina jaunu transportlīdzekļu izplūdes gāzes par 90%, salīdzinot ar 2021. gada līmeni, un atlikusī daļa būs dažādos veidos jākompensē.
Kad 2023. gadā tiks pieņemts iekšdedzes dzinēju aizliegums no 2035. gada, tas tika uzskatīts par būtisku panākumu cīņā par siltumnīcefekta gāzu samazināšanu.
Taču automobiļu ražotāji pēdējā gada laikā ir aktīvi pieprasījuši, lai Brisele plānoto benzīna un dīzeļdzinēju automobiļu aizliegumu mīkstinātu, ņemot vērā sīvo konkurenci no Ķīnas un lēnāku pāreju uz elektrotransportlīdzekļiem, nekā tika prognozēts.
Automobiļu ražotāji pēc 2035. gada joprojām varēs pārdot ierobežotu skaitu piesārņojošu transportlīdzekļu. Lai to darītu, tiem būs jākompensē planētas apdraudējumu izraisošās emisijas, ko šie automobiļi izplata atmosfērā, izmantojot divu veidu oglekļa kredītus.
Pirmo veidos Eiropā ražota tērauda ar zemu oglekļa saturu izmantošana automobiļu ražošanā.
Otrais būs saistīts ar e-degvielas un biodegvielas daudzumu, ko enerģētikas uzņēmumi katru gadu laiž tirgū.
EK nāca klajā arī ar virkni papildu pasākumu autobūves nozares atbalstam, kas ir daļa no paketes, kurai nepieciešams Eiropas Parlamenta un dalībvalstu apstiprinājums.
Saskaņā ar nozares datiem 2025. gada pirmajos deviņos mēnešos tikai nedaudz vairāk nekā 16% no ES pārdotajiem jaunajiem transportlīdzekļiem darbojas ar akumulatoriem.