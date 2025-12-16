Autosportists skaidro, vai Cupra sportiskais gars joprojām ir dzīvs?
Cupra zīmols savulaik bija SEAT automašīnu sporta divīzija. Kopš tas kļuvis neatkarīgs, nebūt ne visas Cupra automašīnas aprīkotas ar 300 zirgspēku motoriem, un ražošanas apjomi tikko pārsnieguši miljonu. Vai tikai Cupra nav pārāk iegājusi "meinstrīmā"? Lai to noskaidrotu, paņemsim jaunāko Formentor VZ ar nu jau 333 ZS, un noskaidrosim, vai Cupra joprojām ir ātri un vienlaikus droši?
Atjauninātais Formentor modelis, ko viegli atpazīt pēc jaunā dizaina priekšējiem lukturiem pērn saņēma Gada modernizācijas godalgu Latvijas Gada auto konkursā. Formentor VZ joprojām ir īpaša Cupra, jo 333 ZS dzinējs pieejams tikai šim krosoveram. Piemēram, Cupra Terramar maksimālā jauda ir 265 ZS.
Drošas braukšanas skolas direktors un praktizējošs autosportists Jānis Vanks ir pazīstams ar Cupra automašīnām. Tomēr jaunais Formentor VZ ar vēl lielāku jaudu nekā iepriekš spēj ieintriģēt arī viņu. "Pirmkārt, ātri pabraukt ar to ir viegli, un auto ir kā saka, muļķudrošs," tā Vanks.
Formentor, kaut būdams krosovers, ir zemāks, vieglāks, izveicīgāks un arīdzan agresīvāks. ESP atslēgšanas poga atrodas viduskonsolē teju goda vietā. Lai pilnībā atslēgtu elektronisko uzraudzību, poga jāpatur piecas sekundes.
Kupejveidīgā silueta dēļ piemirstas, ka Formentor ir krosovers nevis karstais hečbeks. Klīrenss ir veseli 16 centimetri! "Piekare "kerbus" "apēd", un nav uztraukuma, ka kāds spliteris nokritīs," saka J. Vanks.
Pie viena VZ ir arī lētāks par izmēros lielāko Terramar - sākot ar 38 400 eiro. Par tik jaudīgu un ātru pilnpiedziņas automašīnu tas nav daudz prasīts. Sajūtu, ka pilnībā kontrolē automašīnu, veido arī sēdpozīcija. Sēdekļi ir dziļāki nekā citām Cuprām. "Un forši, ka stūrei ir kā sportisti saka, "īsā reika". Tas nozīmē, ka pat atpakaļejošos līkumos nevajag pārcelt rokas uz stūresrata. Pie paātrinājuma 4,8 sekundes līdz simtam stūres precizitātei un sajūtai patiešām jābūt līmenī. Cupra Formentor VZ tā arī ir. Tātad - īstais Cupras temperaments nekur nav pazudis, tikai jāzina, kurā modelī to meklēt.