Tuvojas Volkswagen ID Cross vispasaules prezentācija
Mobilitātes izstādē, kas septembrī notika Minhenē, Volkswagen prezentēja jaunās elektromobilitātes attīstības vīziju un vairākus jaunus, sērijveida ražošanai tuvus konceptauto. Viens no tiem ir mazās klases krosovers ID Cross.
Volkswagen ID Cross vispasaules prezentācija ieplānota 2026. gada sākumā. Kā redzams, tā ir modernizēta un elektrificēta pazīstamā mazās klases krosovera Volkswagen T Cross versija, tikai uz jaunas platformas un ar jaunu tehniku.
Krosovers ir tikai nedaudz garāks par 4 metriem, taču bez pasažieru telpas tajā atrasta vieta arī 450 litrus lielam bagāžniekam. Nelielas papildus bagāžas novietnes atrodamas zem priekšējā pārsega kā frunk un zem aizmugurējā sēdekļa. Sēdekļu transformēšanas iespējas netipiski šāda izmēra krosoveram līdzināšoties Volkswagen busu daudzpusīgajām iespējām.
Apdares materiāli ir gan ilgtspējīgi, gan izskatīgi un patīkami uz tausti. ID Cross ieviesta jauna dizaina stūre un lakoniska paneļa apdare, izmantojot auduma un plastmasas kombināciju. Konceptauto formā uzsvars likts uz gaišiem dabīgiem materiāliem un labi izgaismotu salonu.
Jaunā elektriskā piedziņas sistēma paredz 155 kw jeb 211 ZS elektromotoru, kas piedzen priekšējos riteņus. Savukārt paredzamā sniedzamība ir 420 km.