"Ergo" visās Baltijas valstīs ir atļauts iegādāties "Gjensidige Baltics"
Konkurences iestādes visās trijās Baltijas valstīs ir atļāvušas "Ergo International" ("Ergo") iegūt izšķirošu ietekmi pār Norvēģijas apdrošinātājam "Gjensidige" piederošo Lietuvas risku apdrošināšanas kompāniju "ADB Gjensidige" ("Gjensidige Baltics"), kas strādā ar filiālēm Latvijā un Igaunijā, aģentūru LETA informēja "Ergo".
Kā noslēdzošā konkurenci regulējošā iestāde savu apstiprinājumu 11. decembrī devusi Lietuvas Konkurences padome. Tās lēmumā noteikts, ka uzņēmumam "Gjensidige Baltics" Lietuvā ir jāpārdod kravu pārvadātāja civiltiesiskās atbildības (CMR) apdrošināšanas portfelis. Lai izpildītu šo prasību, CMR portfelis tiks nodots apdrošināšanas kompānijai "If P&C Insurance".
Citu apdrošināšanas produktu portfeļi iestāžu vērtējumā atzīti par tādiem, kas nevar radīt dominējošu tirgus stāvokli pēc tam, kad "Ergo" iegādāsies "Gjensidige Baltics" Baltijā, skaidro kompānijā.
Pārējās Baltijas valstu atbildīgās un konkurenci regulējošās iestādes savu apstiprinājumu darījumam devušas bez papildu nosacījumiem. Igaunijas Konkurences padome to apstiprināja šogad gada augustā, Lietuvas Banka un Latvijas Konkurences padome - aprīlī, savukārt Lietuvas Nacionālās drošības garantēšanai svarīgo objektu aizsardzības koordinācijas komisija savu apstiprinājumu sniedza 2024. gada septembrī.
Pēc regulatoru apstiprinājumu saņemšanas darījuma gaita turpināsies atbilstoši plānam, un to paredzēts noslēgt 2026. gada sākumā. Tikai pēc darījuma veiksmīgas noslēgšanas "Gjensidige Baltics" juridiski pāries "Ergo" īpašumā.
Līgums starp "Ergo International" un "Gjensidige Forsikring" par "Gjensidige Baltics" iegādi Baltijas valstīs tika parakstīts pagājušā gada jūlijā.
Jau ziņots, ka šogad aprīlī arī Lietuvas Banka atļāva "Ergo" iegādāties Lietuvas uzņēmumu "Gjensidige" un tā filiāles Latvijā un Igaunijā.
Norvēģijas apdrošināšanas uzņēmums "Gjensidige Forsikring" 2024. gada jūlijā paziņoja, ka meitaskompāniju Baltijas valstīs "Gjensidige Baltics" par 80 miljoniem eiro pārdos Vācijā bāzētajai starptautiskajai apdrošināšanas grupai "Ergo".
Noslēdzoties pirkuma procedūrai, "Gjensidige Baltics" tiks integrēta "Ergo" uzņēmumos Baltijas valstīs un tiks apvienoti abu apdrošinātāju darbības procesi. Darījuma gaita neietekmēs klientus, partnerus un brokerus - visi spēkā esošie līgumi tiks turpināti un tiks nodrošināts apdrošināšanas segums. "Gjensidige" zīmols saglabāsies līdz darījuma pabeigšanai, vēlāk pakāpeniski pārejot uz "Ergo" zīmolu.
Tāpat vēstīts, ka 2016. gada nogalē tika pabeigta "Gjensidige" pārrobežu apvienošanās, kurā Latvijas "Gjensidige Baltic" tika pievienota Lietuvas "Gjensidige". Pēc reorganizācijas Latvijā darbojas apdrošināšanas kompānijas filiāle.
"Gjensidige" akcijas kotē Oslo biržā.
"Ergo International" mītne ir Diseldorfā, Vācijā, un tās lielākais akcionārs ir starptautiskā pārapdrošināšanas sabiedrība "Munich Re". Baltijā kompāniju pārstāv "Ergo" apdrošinātāju grupa.