Nemaini tempu - nomaini telefonu: jaunie iPhone piedāvā labākus displejus, jaudīgāku veiktspēju un pilnīgu mieru par akumulatoru
Mēs visi zinām, cik nepatīkami ir brīži, kad jāpielāgojas sava tālruņa ierobežojumiem. Piemēram, kad diena jāplāno atbilstoši atlikušajiem baterijas procentiem vai kad jātērē laiks, maldoties izvēlnēs un funkciju labirintos, cenšoties ātri atrast vajadzīgo failu vai lietotni.
Jaunā iPhone 17 sērija un Apple līdz šim plānākais viedtālrunis, iPhone Air, sniedz brīvību no šīm ikdienas neērtībām: izcili vienkāršu lietošanu, ilgu baterijas darbību un jaudu, kas nodrošina, ka ierīce vienmēr tur līdzi tavam dzīves tempam.
“Tālrunim jābūt rīkam, nevis šķērslim. iPhone 17 sērija un iPhone Air ir radīti tiem, kuri nevēlas domāt par tehnoloģijām, bet vienkārši dzīvot, zinot, ka tās nekad nepievils. Pat ja līdz šim esi lietojis citu viedtālruni, pāreja uz iPhone ir vienkārša un ātra – jau no pirmās minūtes viss darbojas tieši tā, kā sagaidi. Vairs nav jāpielāgojas tālrunim, jo tagad tas pielāgojas tev,” saka Aleksejs Hruštšovs, “Telekom” produktu menedžeris.
Jaudīgāks un ar izturīgāku bateriju
iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max un iPhone Air ir aprīkoti ar sešu kodolu A19 Pro procesoru, bet iPhone 17 ar A19 mikroshēmu. Tās nodrošina maksimālu jaudu un ātrumu, tāpēc visas lietotnes, spēles un funkcijas darbojas plūdeni, bez aiztures un traucējumiem.
Turklāt jaunās mikroshēmas gudri pielāgojas lietotāja vajadzībām un sadala uzdevumus, kad nepieciešama lielāka jauda. Piemēram, rediģējot video vai spēlējot spēles ar iespaidīgu grafiku, šajā mirklī darbībā iesaistās jaudīgie serdeņi. Savukārt, pārlūkojot internetu vai lasot ziņas, strādā energoefektīvie serdeņi, tā ietaupot baterijas enerģiju.
Praktiski tas nozīmē, ka pat vienlaikus veicot videozvanus, izmantojot navigāciju un fotografējot, iPhone saglabā ātrumu un nepārkarst – darbs netiek traucēts, un dienas beigās vēl pietiek enerģijas arī izklaidei.
Pateicoties efektīvai enerģijas pārvaldībai, viedtālrunis patērē mazāk enerģijas, tāpēc iPhone 17 Pro Max baterija video skatīšanās režīmā darbojas līdz 37 stundām, iPhone 17 Pro līdz 31 stundai, iPhone 17 līdz 30 stundām, bet iPhone Air – līdz pat 27 stundām.*
Turklāt iPhone Air atbalsta 20 W ātro uzlādi, bet iPhone 17 sērijas ierīces pat 40 W. Tas nozīmē, ka no 0 % līdz 50 % tās var uzlādēt vien aptuveni 20 minūtēs. Pietiek ar kafijas pauzi un telefons atkal gatavs visai dienai.
Elegants un līdz sīkumiem pārdomāts
Līdz šim plānākā Apple telefona, iPhone Air, biezums ir tikai 5,6 milimetri. Tā titāna korpuss piešķir elegantas, spoguļgludas virsmas efektu un vienlaikus pasargā no krišanas, triecieniem un citiem ikdienas izaicinājumiem.
Vieglā konstrukcija un līdzsvarotais svara sadalījums ļauj ērti lietot viedtālrunis ar vienu roku – gan rakstot ziņas, gan iemūžinot svarīgus brīžus ar kameru.
6,5 collu iPhone Air ekrāns ir aizsargāts ar Ceramic Shield 2 tehnoloģijas stiklu, kas ir trīs reizes izturīgāks pret skrāpējumiem, nodrošinot vēl lielāku drošību.
Ceramic Shield 2 stikls aizsargā arī iPhone 17 Pro un iPhone 17 Pro Max, kas pirmo reizi aprīkoti ar viengabala alumīnija rāmi. Pateicoties šim risinājumam, ierīces ir ne vien vieglākas, bet arī efektīvāk atdzesējas. Tas nozīmē, ka tās nepārkarsīs pat intensīvu spēļu sesiju vai garu konferenču zvanu laikā.
Ekrāna kvalitātes lēciens
Visām iPhone 17 sērijas ierīcēm un iPhone Air tagad ir līdz pat 120 Hz ProMotion ekrāns ar adaptīvo atsvaidzes intensitāti. Tas nozīmē, ka ierīce nevainojami pielāgojas taviem lietošanas paradumiem.
Piemēram, skatoties video sociālajos tīklos vai spēlējot spēles, attēls ekrānā atjaunojas 120 reizes sekundē, lai katra kustība būtu neticami plūdena. Savukārt, lasot tekstu vai sarakstoties, ekrāns palēnina atsvaidzināšanu, tā taupot baterijas resursus.
Visu modeļu Super Retina ekrāni sasniedz līdz pat 3000 nitu spilgtumu, tādēļ attēls ir lieliski saskatāms pat tiešos saules staros. Vairs nav jāsedz ekrāns ar roku, lai redzētu navigācijas norādes vai izlasītu draugu ziņas.
Pāriet – vieglāk nekā jebkad
Jaunie iPhone Air un iPhone 17 sērijas modeļi ir ne tikai jaudīgāki un ātrāki, bet arī ērtāki lietotājiem. Tagad vairs nav jāpielāgojas telefona ierobežojumiem – tas kļūst par uzticamu sabiedroto darbā, sportojot, ceļojot vai izklaidējoties. Turklāt operētājsistēmas atjauninājumi tiek nodrošināti daudzus gadus, tāpēc iPhone saglabā ātrumu un drošību ilgtermiņā.
Viss, sākot no izvēlnēm un iestatījumiem līdz pat lietotnēm, kas atbalsta latviešu valodu — darbojas latviski. iOS 26 ir jau otrā operētājsistēmas versija ar pilnu latviešu valodas atbalstu, tāpēc jaunie iPhone 17 sērijas un iPhone Air modeļi no pirmās ieslēgšanas brīža darbojas latviešu valodā. Vairāk informācijas par Apple ierīču maiņas programmu meklējiet visos “Euronics” fiziskajos veikalos.
*Visi norādītie baterijas darbības rādītāji ir atkarīgi no tīkla konfigurācijas un daudziem citiem faktoriem; faktiskie rezultāti var atšķirties. Baterijai ir ierobežots uzlādes ciklu skaits, un laika gaitā tā var prasīt nomaiņu. Baterijas darbības ilgums un uzlādes ciklu skaits ir atkarīgs no lietošanas un iestatījumiem. Plašāka informācija pieejama vietnēs apple.com/batteries un apple.com/iphone/battery.html.