Siliņa: lielāka konkurence finanšu sektorā nāks par labu gan uzņēmējiem, gan bankām
Lielāka konkurence finanšu sektorā ir ieguvums gan uzņēmējiem, gan pašām bankām, šodien pēc Finanšu sektora attīstības padomes (FSAP) sēdes uzsvēra Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).
Viņa norādīja, ka lielāka konkurence veicina kvalitatīvāku pakalpojumu piedāvājumu un dinamiskāku tirgu.
Premjere atzīmēja, ka šobrīd juridiskajām personām augstās komisijas maksas bieži samazina elastību mainīt banku vai pārkreditēties, kas ierobežo reālu izvēli. "Tāpēc šodien Finanšu sektora attīstības padomē uzsvēru, ka Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai, Latvijas Bankai un Finanšu nozares asociācijai kopā jāstrādā pie risinājumiem, kas palielina mobilitāti un stiprina konkurenci banku vidū," sacīja Siliņa.
Viņa pauda, ka uzņēmējam ir vajadzīga brīvība izvēlēties izdevīgākos finanšu pakalpojumus un pārvaldīt savas finanses bez liekiem šķēršļiem. "Spēcīgāka konkurence nozīmē labākus nosacījumus, zemākas izmaksas un labāku uzņēmējdarbības vidi," teica Siliņa.
Martā FSAP tiks turpināts darbs pie konkrētiem risinājumiem.
Jau vēstīts, ka šodienas FSAP sēdē tika turpināta diskusija par iespējām ieviest komisijas maksas ierobežojumus juridiskajām personām gadījumos, kad aizdevums tiek atmaksāts pirms termiņa vai pārfinansēts pie cita aizdevēja. Iepriekš FSAP vienojās ieviest monitoringa periodu, lai konstatētu, kā komisijas maksas praksē tiek piemērotas.
FSAP ir koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir saskaņot un pilnveidot valsts institūciju un privātā sektora sadarbību finanšu sektora ilgtspējīgas attīstības veicināšanā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, kā arī terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā.
Atbilstoši Finanšu sektora attīstības padomes nolikumam FSAP locekļi ir Ministru prezidente (padomes priekšsēdētāja), ekonomikas ministrs, ārlietu ministrs, iekšlietu ministrs, finanšu ministrs, tieslietu ministrs, ģenerālprokurors, Latvijas Bankas prezidents, Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieks, Latvijas Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents, Latvijas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas iestāžu asociācijas valdes priekšsēdētājs, Fintech Latvija asociācijas vadītāja un Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents.