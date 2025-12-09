Kleinbergs: Rīgai jāiegūst kontrole pār “Rīgas siltumu” - sadrumstalotā īpašnieku struktūra kavē lēmumus
Rīgas pašvaldībai būtu jāiegūst stabils balsu vairākums siltumapgādes uzņēmumā "Rīgas siltums" (RS), šorīt intervijā LTV "Rīta panorāmā" sprieda Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs (P).
Pašlaik galvaspilsētas pašvaldībai pieder 49% kompānijas kapitālā, 48,99% - Latvijas valstij, 2% - SIA "Enerģijas risinājumi. RIX", bet "Latvenergo" pieder 0,005% akciju.
Kleinberga skatījumā, esošā visai sadrumstalotā īpašnieku struktūra kavējot efektīvu lēmumu pieņemšanu uzņēmumā, tāpēc pašvaldība runās ar Ekonomikas ministriju kā valsts daļu turētāju, lai kāds no diviem lielajiem īpašniekiem iegūtu stabilu vairākumu RS. Kleinberga skatījumā, šis vairākums būtu jāiegūst Rīgai.
Savukārt runājot par Rīgas nākamā gada budžeta plāniem, Kleinbergs izteicās, ka kopumā nevienā nozarē nebūs tik daudz naudas, cik gribētos, tāpēc visās jomās papildus nauda nāks tikai kopā ar restrukturizācijām un efektivitātes uzlabojumiem.
Rīgas nākamā gada budžetu plānots pieņemt 21. janvārī. Pašlaik turpinās koalīcijas partneru darbs pie budžeta plānu saskaņošanas, piemēram, šodien notiks sarunas par investīciju projektiem.
Kā ziņots, kopējie pašvaldības ieņēmumi šogad tika plānoti 1,47 miljardu eiro apmērā, kas bija par 50 miljoniem eiro vairāk nekā 2024. gadā. Savukārt izdevumi paredzēti 1,694 miljardu eiro apmērā.