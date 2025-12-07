ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets.
ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets sola īpašu labvēlību "parauga sabiedrotajiem"
ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets sestdien paziņojis, ka NATO dalībvalstis un citi Vašingtonas sabiedrotie, kas paši veic pietiekami lielus ieguldījumus savā aizsardzībā, tajā skaitā Baltijas valstis, var rēķināties ar īpašu Savienoto Valstu labvēlību.
Uzstājoties Reigana Nacionālās aizsardzības forumā Kalifornijā, Hegsets atzinīgi novērtēja NATO vienošanos par aizsardzības izdevumu palielināšanu.
"Tādi parauga sabiedrotie kā Izraēla, Dienvidkoreja, Polija, arvien lielākā mērā Vācija, Baltijas valstis un citi saņems īpašu mūsu labvēlību," norādīja Pentagona vadītājs.
Viņš piebilda, ka ASV sagaida līdzīgu ieguldījumu arī no citiem sabiedrotajiem, brīdinot, ka tiem, kas nepildīs savas saistības, jārēķinās ar sekām.
NATO samitā jūnijā Hāgā, rēķinoties ar pieaugošajiem Krievijas draudiem un piekāpjoties ASV prezidenta Donalda Trampa spiedienam, alianses dalībvalstis vienojās atvēlēt aizsardzībai vismaz 5% no sava iekšzemes kopprodukta (IKP).