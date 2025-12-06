Kļūda, kas var maksāt visu: kāpēc finansisti iesaka sadalīt naudu pa kontiem
Bieži vien cilvēki ikdienas vajadzībām un izdevumu, tostarp pārtikas, transporta un komunālo maksājumu, segšanai izmanto vienu bankas kontu. Tomēr finanšu eksperti iesaka izmantot vairākus kontus, kas ļauj efektīvāk pārvaldīt budžetu un vienlaikus pasargāt līdzekļus ne tikai no krāpniekiem, bet no kādas negaidītas ķibeles.
Par to, kāpēc šāda pieeja ir noderīga, stāsta Jekaterina Ziniča, Luminor bankas finanšu eksperte.
Drošāks veids, kā pasargāt līdzekļus
Viens no galvenajiem ieguvumiem, izmantojot vairākus kontus, ir augstāks finanšu drošības līmenis. Krāpnieki savās darbībās izmanto gan psiholoģisku manipulāciju, gan tehnoloģiskus risinājumus, piemēram, mākslīgā intelekta rīkus, lai atdarinātu tuvinieku balsis, kā rezultātā upuri emociju iespaidā dalītos ar saviem personas un finanšu datiem. Atpazīt krāpnieciskus mēģinājumus kļūst arvien sarežģītāk, tāpēc svarīgi saglabāt modrību.
Izmantojot vairākus kontus, iespējams būtiski mazināt risku vienlaikus zaudēt visus līdzekļus. Ja vienam kontam tiek veikta nesankcionēta piekļuve, citi konti paliek neskarti un nauda netiek apdraudēta. Uzkrājumus un lielākas summas ieteicams glabāt atsevišķi no ikdienas tēriņu konta – tas palīdz savlaicīgi pamanīt aizdomīgus darījumus un ātrāk reaģēt uz iespējamām krāpnieciskām aktivitātēm. Piemēram, kādā no kartēm var turēt pavisam nelielu naudas apjomu – konkrētu pirkumu veikšanai, ceļojumu rezervēšanai utt., to papildinot tikai pēc konkrētas vajadzības.
Četru kontu metode efektīvai budžeta pārvaldībai
Lai gan sākotnēji var šķist, ka vairāku kontu uzturēšana sarežģī finanšu pārvaldību, patiesībā tā palīdz strukturēt ienākumus un izdevumus, padarot budžeta plānošanu pārskatāmāku. Viens no efektīvākajiem veidiem, kā ieviest šādu sistēmu, ir tā dēvētā četru kontu metode.
Galvenais konts paredzēts regulāriem maksājumiem – mājokļa kredītam, komunālajiem rēķiniem, apdrošināšanai un citiem fiksētiem izdevumiem. Otrs konts – kartes konts – noder ikdienas tēriņiem, piemēram, pārtikai, transportam vai izklaidei. Trešais konts paredzēts uzkrājumiem konkrētiem mērķiem – ceļojumam, lielākam pirkumam vai citiem ilgtermiņa plāniem, savukārt ceturtais kalpo kā drošības spilvens neparedzētiem gadījumiem, piemēram, veselības problēmām vai ienākumu samazinājumam.
Iespēja pelnīt ar uzkrājumiem
Vairāku kontu izmantošana sniedz arī papildu iespējas, tostarp iespēju atvērt krājkontu, kurā noguldītie līdzekļi pelna procentus. Tas ļauj ne tikai droši glabāt naudu, bet arī pakāpeniski palielināt tās vērtību, vienlaikus veicinot mērķtiecīgu uzkrājumu veidošanu.
Šāda finanšu pārvaldības pieeja nodrošina pārskatāmu izdevumu sadalījumu un palīdz labāk izprast naudas plūsmu. Tā veicina apzinātu rīcību ar personīgajiem līdzekļiem, sekmē uzkrājumu veidošanu un ilgtermiņā mazina ar finanšu drošību saistīto spriedzi.
Ja četras par daudz, nodrošinies ar drošību
Ja tomēr vairāku kontu ideja liekas pārāk sarežģīta, tad kredītkarte var aizstāt divas kartes vienlaicīgi, jo tās vairs nav novecojis maksājumu līdzeklis ar kredītlimitu, bet gan darbojas kā pilnvērtīgi maksājumu rīki, kas nodrošina visas ikdienas maksājumu karšu funkcijas, kā arī turpina nodrošināt augstu drošības līmeni. Piemēram, ja karte tiek pazaudēta vai nozagta, lietotājs var to nekavējoties bloķēt un turpināt maksājumus ar digitālo maku, nezaudējot piekļuvi saviem līdzekļiem. Turklāt darījumi tiek pastiprināti aizsargāti ar moderniem autentifikācijas risinājumiem. Būtībā viena moderna kredītkarte šodien spēj aizstāt divas, nodrošinot vajadzīgo ērtību un drošību.