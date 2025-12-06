Lielbritānijas politiķis: Ukrainai piedāvāts gandrīz kapitulācijas līgums - Tramps ir nikns uz Putinu
ASV prezidents Donalds Tramps dara visu iespējamo, lai panāktu taisnīgu miera vienošanos Ukrainai, un nav sajūsmināts par Krievijas līdera Vladimira Putina pieeju, izteicies Apvienotās Karalistes Reformu partijas līderis Naidžels Faražs.
“Donalds Tramps ir vīlies Vladimira Putina iracionālajā attieksmē pret miera sarunām, kuru mērķis ir izbeigt karu Ukrainā,” sacīja ASV prezidentam pietuvinātais politiķis.
Faražs norādīja, ka Tramps cenšas panākt taisnīgu vienošanos Ukrainai, piebilstot, ka pašreizējie piedāvājumi — Ukrainas bruņoto spēku lieluma ierobežošana un teritoriju atdošana Krievijai — nav pieņemami. “Putins ar katru nedēļu pierāda, ka viņš nav racionāls, ka viņš nevēlas taisnīgu vienošanos, un, atklāti sakot, viņš ir ārkārtīgi bīstams cilvēks,” Faražs sacīja žurnālistiem.
Faražs sacīja, ka Ukrainai ticis piedāvāts slikts darījums, saskaņā ar kuru valstij būtu jāpieņem militārie ierobežojumi, kas parasti tiek piemēroti tikai valstij, kas parakstījusi “bezierunu kapitulāciju”.
“Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska pozīcijas ir kļuvušas apšaubāmas korupcijas skandāla dēļ, piebilda Faražs. Taču Kijiva nevar “atdot teritorijas, kuru aizstāvēšanā zaudēti desmitiem tūkstošu dzīvību,” viņš sacīja. “Līdz ar to pašreizējais piedāvājums nedarbojas un nevar tikt pieņemts.”
Faražs uzsvēra, ka viņa komentārs nav kritika Trampa centieniem panākt pamieru, piebilstot, ka ASV prezidents ir “miera veidotājs”, kurš dara visu iespējamo, lai nodrošinātu taisnīgu vienošanos. “Es viņu par to ļoti cienu, un zinu, cik ļoti viņu kaitina Putina rīcības iracionalitāte,” sacīja Faražs.
Faraža teiktais sniedz Ukrainai un tās sabiedrotajiem zināmu atbalstu, jo tie bažījušies, ka Tramps varētu piespiest Kijivu pieņemt Krievijai labvēlīgu vienošanos.
ASV un Ukrainas delegāciju sarunas par kara izbeigšanu Ukrainā, kuras notiek Floridas štata Maiami pilsētā, turpināsies sestdien trešo dienu pēc kārtas.
ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un Trampa znots Džareds Kušners šajās sarunās tiekas ar Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāru Rustemu Umerovu un Bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieku Andriju Hnatovu.
Šīs sarunas notiek pēc tam, kad Vitkofs un Kušners otrdien Kremlī tikās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, lai apspriestu ASV plānu kara izbeigšanai, bet Maskava noraidīja šī plāna daļas.