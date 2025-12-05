Eurostat: Latvijā nodarbinātības samazinājums, bet citur Eiropas Savienībā - kāpums
Nodarbināto cilvēku skaits Latvijā šogad trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn samazinājies par 0,5%, tai esot starp astoņām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, kurās šajā periodā reģistrēts kritums, liecina ES statistikas biroja "Eurostat" piektdien publiskotie dati.
Nodarbinātības kritums trešajā ceturksnī vēl fiksēts Zviedrijā (-0,1%), Slovākijā (-0,2%), Lietuvā, Slovēnijā un Austrijā (visās valstīs -0,4%), Somijā (-1,3%) un Rumānijā (-2,5%).
Straujākais pieaugums pagājušajā ceturksnī bijis Maltā (+2,9%), Spānijā un Portugālē (abās valstīs +2,7%), Bulgārijā (+2,3%) un Horvātijā (+1,6%), bet Vācijā un Francijā nodarbināto cilvēku skaits saglabājies nemainīgā līmenī.
ES nodarbinātība trešajā ceturksnī bija par 0,5% lielāka nekā pirms gada, bet eirozonā reģistrēts kāpums par 0,6%.
Savukārt salīdzinājumā ar otro ceturksni šis rādītājs ES palielinājies par 0,1%, bet eirozonā - par 0,2%.
Ceturkšņa salīdzinājumā nodarbināto skaita kāpums reģistrēts 20 ES valstīs, bet straujākais tas bijis Horvātijā (+1,6%), Portugālē (+0,9%), Spānijā (+0,7%) un Igaunijā (+0,6%). Kritums fiksēts Vācijā un Slovākijā (abās valstīs -0,1%), Austrijā un Somijā (abās valstīs -0,3%), kā arī Rumānijā (-1,2%), bet Slovēnijā un Zviedrijā nodarbināto skaits saglabājies nemainīgs. Latvijā, tāpat kā Lietuvā, Kiprā, Bulgārijā un Luksemburgā, nodarbinātība šajā periodā pieaugusi par 0,5%.