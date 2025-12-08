Latvijas mobilo sakaru operators brīdina tos, kuri ceļo uz ārzemēm
Multipakalpojumu uzņēmums “Tele2” aicina ceļotājus pirms došanās uz ārvalstīm pārliecināties, vai viņu mobilais telefons un SIM karte atbalsta 4G vai 5G tīklu.
Tas ir būtiski, jo vairākās Eiropas valstīs, piemēram, Zviedrijā, Norvēģijā, Čehijā, Lielbritānijā u.c., mobilo sakaru operatori jau ir atslēguši vai pavisam drīz atslēgs 2G tehnoloģiju. Tas nozīmē, ka balss zvanu veikšanai tiks izmantotas tikai 4G un 5G tehnoloģijas.
Ņemot vērā šos apstākļus, “Tele2” aicina klientus pirms ceļošanas uz ārvalstīm pārliecināties, ka viņu telefonā ir pieejama un aktivizēta VoLTE (Voice over Long-Term Evolution) tehnoloģija, kas ir bez maksas un nodrošina balss zvanu veikšanu 4G un 5G tīklā. Informāciju par VoLTE aktivizēšanu pieejama “Tele2” interneta mājaslapā.
“Visā pasaulē mobilo sakaru operatori pakāpeniski atsakās no novecojušām 2G un 3Gtehnoloģijām. Lai izvairītos no neērtībām, ceļojot uz ārvalstīm, ikvienam būtu svarīgi pārliecināties, vai viņu telefons un SIM karte ir piemērota darbam 4G vai 5G tīklā. To var paveikt arī “Tele2” mājaslapā,” saka “Tele2” klientu apkalpošanas departamenta vadītāja Marita Romanovska. “Šīs izmaiņas faktiski neietekmē klientus, kuriem ir pēdējo divu līdz trīs gadu laikā ražoti viedtelefoni. Viņiem ir tikai jāpārliecinās telefona iestatījumos, ka ir aktivizēta VoLTE tehnoloģija.”
Telefona SIM kartes atbilstību 4G tehnoloģijai ir iespējas pārbaudīt “Tele2” interneta mājaslapā. Ja esošā SIM karte neatbalsta 4G tehnoloģiju, to var bez maksas nomainīt jebkurā “Tele2” klientu centrā vai arī saņemt pa pastu.
Operatori no 2G un 3G tehnoloģijām atsakās, lai izmantotu frekvences, kas ir ierobežots resurss, 4G un 5G tīkla tālākai attīstībai. VoLTE tehnoloģija, ko var aktivizēt telefonā bez maksas, ne tikai nodrošina ātrāku zvana savienojuma laiku, bet arī augstāku balss un video zvanu kvalitāti.