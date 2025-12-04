Pasniegti valsts augstākie apbalvojumi uzņēmējdarbībā - "Eksporta un inovācijas balva 2025"
4. decembrī konkursa "Eksporta un inovācijas balva 2025" svinīgajā apbalvošanas ceremonijā Dailes teātra Jaunajā zālē Eksporta čempiona tituls tika pasniegts būvniecības uzņēmumam AS “UPB”, bet Inovācijas čempiona apbalvojums – AS “Latvijas finieris”.
Atklājot pasākumu, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzsvēra Latvijas uzņēmēju talantu un spēju sasniegt lieliskus rezultātus eksportā visdažādākajās nozarēs: “Pateicos uzņēmējiem par neatlaidību, radošumu un idejām. Arī sarežģītos brīžos jūs nenolaižat galvu, un galu galā jums izdodas,” sacīja Valsts prezidents.
Konkurss “Eksporta un inovācijas balva” ir augstākais valsts apbalvojums uzņēmējdarbībā, un to organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Centrālo statistikas pārvaldi (CSP), Latvijas eksportētāju asociāciju “The Red Jackets” un finanšu institūciju ALTUM.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis: “Eksporta un inovācijas balva ir iespēja paust atzinību uzņēmējiem, kuri ar drosmīgām idejām, inovācijām un eksportspējīgiem risinājumiem rada augstu pievienoto vērtību un stiprina mūsu ekonomiku. Šī gada nominanti apliecina, ka spējam ieviest inovācijas, radīt jaunus produktus un konkurēt globālajā tirgū. Arī turpmāk sniegsim visu nepieciešamo atbalstu, lai iedrošinātu uzņēmējus pieņemt drosmīgus lēmumus un pārsteigt pasauli.”
Konkursā, bez Eksporta un Inovācijas čempionu nominācijām, vēl tika pasniegtas balvas Eksporta pieauguma līderiem, Eksporta jaunpienācējiem un jaunajiem tūrisma produktiem ar augstu eksporta potenciālu.
Savukārt finanšu institūcijas ALTUM speciālbalvu “Drošākais eksportētājs” saņēma poligrāfijas grupa “Mūkusala”, bet Centrālās statistikas pārvaldes balvu par nozīmīgiem ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā ieguva SIA “RPG”.
“Eksporta un inovācijas balva šodien ir ne tikai tradīcija ar 20 gadu vēsturi, bet arī vērtības mēraukla Latvijas uzņēmējdarbībā. Šī gada konkursa nominantu kopējais eksporta apgrozījums pārsniedz vienu miljardu eiro, bet Inovācijas čempiona kategorijā nominēto uzņēmumu ieguldījumi pētniecībā un attīstībā – 38 miljonus eiro. Īpaši lepojos ar eksporta jaunpienācējiem – uzņēmumiem, kas dažu gadu laikā ar globālu skatījumu un neatlaidību sevi pierādījuši pasaules tirgos. LIAA uzdevums ir būt jums blakus ar atbalsta programmām, tirgu izpēti un investīciju piesaisti, lai atbalstītu un iedrošinātu,” uzsvēra LIAA direktore Ieva Jāgere.
Konkursa uzvarētājus izraudzījās žūrija, kurā iekļauti pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, LIAA, finanšu institūcijas ALTUM, Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas eksportētāju asociācijas “The Red Jackets”, Patentu valdes, Latvijas Bankas, Agroresursu un ekonomikas institūta, “Luminor”, “SEB bankas”, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Zinātnes padomes, “Delfi.lv”, žurnāla “Ir Nauda”, bet tūrisma kategorijas vērtēja pārstāvji no LIAA, Latvijas Kongresu biroja, Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas un tūrisma aģentūras “Estravel Latvia”.
Žūrija vērtēja uzņēmumu eksporta sniegumu un īstenotās aktivitātes jaunu tirgu iekarošanā, ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, uzņēmumu radīto pievienoto vērtību, kā arī uzņēmumu prezentāciju kvalitāti. Kandidātu atlase tika veikta, balstoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem, bet Eksporta jaunpienācēja un tūrisma kategorijās uzņēmumi tika aicināti pieteikties paši.
Konkursa “Eksporta un inovācijas balva 2025” laureāti
• Eksporta čempions - AS “UPB”
• Inovācijas čempions - AS “Latvijas finieris”
• Eksporta pieauguma līderis uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu līdz 249 - AS “Hansamatrix”
• Eksporta pieauguma līderis uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu virs 250 - SIA “Light Guide Optics International”
• Eksporta jaunpienācējs - SIA “RAW”
• Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts mazo un vidējo komercsabiedrību grupā – SIA “Laba Daba” SAFARI braucieni ar vietējo labumu degustāciju un komandu saliedējošiem uzdevumiem
• Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts biedrību, nodibinājumu, plānošanas reģionu vai pašvaldības iestāžu grupā - Jaunā muzeja multifunkcionālā ēka ar ekspozīciju, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils muzejs”.
• Finanšu institūcijas “Altum speciālbalva ”Drošākais eksportētājs - poligrāfijas grupa “Mūkusala”.
• Centrālās statistikas pārvaldes speciālbalva SIA “RPG”.