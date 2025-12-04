"Elektrum STEAM" diena pulcē vairāk nekā 300 skolu un 1400 skolēnu

Rekordliela atsaucība pirmajām “Elektrum STEAM dienām” – piedalās vairāk nekā 1400 skolēnu
Novembra pēdējā piektdienā, 28. novembrī, norisinājās pirmais “Elektrum STEAM dienas” tiešsaistes pasākums, kuru rīkoja Elektrum Enerģijas centrs.
Pasākumam pieteicās vairāk nekā 300 skolu, un tajā piedalījās vairāk nekā 1400 skolēnu no 7.– 11. klasēm visā Latvijā. Ievērojamais dalībnieku skaits apliecina skolēnu, pedagogu un izglītības nozares pieaugošo interesi par zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas, mākslas un matemātikas jeb STEAM jomām.
Latvijā novērtē un aug interese par zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas, mākslas un matemātikas jomām, īpaši izglītībā. To var secināt pēc pirmās Elektrum Enerģijas centra rīkotās "Elektrum STEAM dienas". Tiešsaistes pasākumu 28. novembrī apmeklēja 1400 skolēnu no Latvijas skolām, iepazīstoties ar sešiem stāstiem – jaunu un iedvesmojošu cilvēku piemēriem Latvijā. Savā pieredzē par nākotnes profesijām un karjeras iespējām STEAM nozarēs dalījās dažādu jomu speciālisti, atklājot, kā interese par eksaktajām un radošajām disciplīnām var pāraugt aizraujošā un perspektīvā profesijā.
Elektrum Enerģijas centra vadītāja Sanita Bilzena uzsver: “Pieprasījums pēc STEAM speciālistiem Eiropā un pasaulē turpina pieaugt, tāpēc ir būtiski jau skolas vecumā motivēt jauniešus padziļināti apgūt gan eksaktos, gan radošos priekšmetus. Personīgi stāsti un reāli pieredzes piemēri ir veids, kā parādīt, ka teorija pārtop praktiskās prasmēs, un STEAM jomas sniedz iespēju ne tikai strādāt, bet arī radīt, ietekmēt un veidot nākotni.”
Dažādas zināšanas un aizraušanās var pārvērsties par karjeru un nodarbi, kas ir interesanta gan pašam darītājam, gan arī noderīga citiem. Tāpēc ar praktiskiem padomiem par matemātikas apguvi un tās nozīmi radošajā domāšanā dalījās "Ernesta metode" vadītājs Ernests Kazakevičs, ūdens motosportists Mārtiņš Bergholcs ilustrēja, kā tehnoloģijas un inženiertehniski risinājumi uzlabo ātrumu, drošību un sasniegumus sportā, asociētais profesors Kārlis Dreimanis sniedza aizraujošu ieskatu fundamentālajā zinātnē un skaidroja, kā zinātniskie pētījumi pārtop tehnoloģiju inovācijās, par pilsētvides inovācijām stāstīja “WeMPS” dibinātājs un izpilddirektors Kristians Rimkus, demonstrējot inženierijas spēju pārvērst idejas funkcionālos un estētiski pievilcīgos risinājumos. Pasākuma noslēgumā mūziķis, multiinstrumentālists, komponists Jānis Šipkēvics (Shipsea) atklāja tehnoloģiju ietekmi skaņas un mākslas jaunajās izpausmēs un aicināja jauniešus drosmīgi eksperimentēt.
Latvenergo jau ilgstoši atbalsta eksakto un dabaszinātņu izglītības attīstību Latvijā, veicinot skolēnu interesi par tehnoloģijām, inovācijām un ilgtspējīgiem risinājumiem. Globālās tendences apliecina, ka STEAM jomas ir galvenais inovāciju dzinējspēks un palīdz attīstīt darba tirgū pieprasītas prasmes – kritisko domāšanu, problēmu risināšanu, sadarbības spējas un radošu pieeju tehnoloģiju izmantošanai.
“Elektrum STEAM diena” ir izglītojošs pasākums, kura mērķis ir iedvesmot Latvijas skolēnus izvēlēties karjeru zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas, mākslas un matemātikas jomās, kā arī veicināt izpratni par šo nozaru nozīmi sabiedrības un ekonomikas attīstībā.