Rīvas dabas parka skatu platforma.
Tūrisms
Šodien 19:54
Rīvas dabas parkā pabeigti labiekārtošanas darbi
Decembra sākumā pabeigti uzlabojumi Rīvas dabas takā “Rīvas loki”, izbūvējot skatu platformu, ieejas vārtus un informatīvos stendus, lai nodrošinātu drošu un izzinošu atpūtu dabā. Objekts nodots ekspluatācijā 2025. gada 2. decembrī, bet oficiālā atklāšana plānota 2026. gada 14. februārī.
Decembra sākumā pabeigti būvniecības darbi Rīvas dabas takā “Rīvas loki”. Projekta mērķis ir labiekārtot un pilnveidot esošo infrastruktūru, nodrošinot vietējiem iedzīvotājiem un apmeklētājiem pieejamu, drošu un izzinošu atpūtas vietu dabā.
Takā veikti attīrīšanas darbi, izbūvēta skatu platforma, uzstādīti trīs ieejas vārti, kā arī izvietoti informatīvie stendi un kilometru marķējumi. Laika gaitā informatīvos stendus papildinās ar papildus informāciju par laivošanas iespējām Rīvas upē.
Būvdarbus veica SIA “AB Būvniecība”, būvuzraudzību SIA “SB Uzraudzība” un autoruzraudzību SIA “PBT”. 2025. gada 2. decembrī objekts ir nodots ekspluatācijā.