Cityfinances: Latvijas MVU vēlas ātrus un elastīgus aizdevumus
Liela daļa Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) plāno attīstību, vēlas attīstīt jaunus produktus un ieviest inovācijas, taču aizdevēju lēnīgums un augstās birokrātijas prasības daudziem liek atteikties no izaugsmes plāniem. Tādējādi piekļuve finansējumam joprojām ir viens no lielākajiem šķēršļiem tautsaimniecības attīstībai.
Kredītus uzņēmumiem izsniedzošā finansētāja Cityfinances veiktā tirgus analīze nepārprotami parādījusi, ka liela daļa aizdevēju nespēj piedāvāt MVU nepieciešamo ātrumu un elastību.
"Mēs redzam, ka kredītu izsniedzēju lēmumu pieņemšanas procesi ir pārāk ilgi un prasības pārāk stingras MVU ikdienas darbībai," ikdienas darbā novēroto atklāj Cityfinances vadītājs Ivars Vītols, "ja uzņēmumam ir nepieciešami apgrozāmie līdzekļi konkrēta pasūtījuma izpildei vai sezonāliem pirkumiem, gaidīt nedēļām un sniegt plašu nodrošinājuma paketi nav variants. Tā ir zaudēta peļņa un neizmantota izaugsmes iespēja."
Tirgus analīze izgaismojusi trīs galvenās MVU vajadzības. Pirmā un pati svarīgākā ir ātrums. Nelielu uzņēmumu biznesā itin bieži darījuma noslēgšanas iespējas rodas negaidīti un lēmums par pasūtījuma uzņemšanos jāpieņem ātri. Tas nozīmē arī nepieciešamību pēc apgrozāmajiem līdzekļiem projekta īstenošanai. Ja finansētājs nav gatavs naudu piešķirt nekavējoties, darījums var nenotikt. Tādēļ šādās kritiskās situācijās par MVU glābēju kļūst tādi uzņēmumu finansētāji kā Cityfinances, kas piešķir naudu vienas dienas vai pat dažu stundu laikā.
Otrs būtiskais arguments ir nodrošinājuma izvērtēšana. Tā parasti ilgst ap divām nedēļām un pēc tam vēl vismaz nedēļu aizņem ķīlas nostiprināšana zemesgrāmatā, tādēļ pēc tik ilgas procedūras daļai MVU aizņemšanās vairs nav aktuāla, jo darījuma noslēgšanas iespēja jau ir palaista garām.
Trešais šķērslis, uz ko norādīts arī Latvijas Bankas "Finanšu Pieejamības Pārskatā 2025", ir finanšu iestāžu standartizētais un šaurais aizdevumu veidu klāsts. Lielie aizdevēji mēdz atstāt novārtā tādus produktus kā īstermiņa apgrozāmo līdzekļu aizdevums, jo galvenokārt fokusējas uz vērienīgiem darījumiem kā nekustamo īpašumu būvniecības vai ražošanas iekārtu iegādes finansēšana. Taču MVU simtos tūkstošu eiro mērāmi aizdevumi ir krietni mazāk aktuāli nekā 50 - 100 tūkstošu eiro aizdevumi izejvielu iegādei vai algu izmaksai, kamēr tiek pabeigta ražošana un produkcija nogādāta pasūtītājam.
"Tādi finansētāji kā Cityfinances Latvijas biznesa vidē vairs nav galējais līdzeklis, kad nekur citur vairs nav iespējams aizņemties, bet gan stratēģisks partneris veselīgā uzņēmējdarbības ekosistēmā. Mēs nekonkurējam ar lielajiem aizdevējiem, bet gan aizpildām plaisu, kuru tie atstāj – sniedzam atbalstu inovatīviem, strauji augošiem vai resursu ziņā ierobežotiem MVU, " uzsver I.Vītols, iedrošinot uzņēmējus izvērtēt arī mazāko finansētāju piedāvājumus.
Par Cityfinances
Cityfinances ir Latvijas kapitāla uzņēmums, kas specializējas aizdevumu izsniegšanā komersantiem. 10 gadu darbības laikā Cityfinances izsniedzis kredītus uzņēmumiem vismaz 300 miljonu eiro apmērā, palīdzot vairāk nekā 3000 uzņēmumiem no visdažādākajām nozarēm īstenot attīstības projektus. Būtiska Cityfinances uzņēmējdarbības priekšrocība ir ātra finansējuma izsniegšana. Jau 5 minūtēs pēc pieprasījuma iesniegšanas uzņēmums saņem atbildi, un pozitīva novērtējuma gadījumā aizdevums tiek pārskaitīts tajā pašā dienā.