Pasniegtas Mārupes novada "Uzņēmēju gada balvas 2025"
28. novembrī Mārupes Mūzikas un mākslas skolā norisinājās ikgadējā Mārupes novada "Uzņēmēju gada balvas" ceremonija.
28. novembrī Mārupes Mūzikas un mākslas skolā notika ikgadējā “Mārupes novada Uzņēmēju gada balvas” ceremonija, kurā pašvaldība sveica šī gada spožākos uzņēmējus un novada attīstības veicinātājus. Balvas saņēma tie, kas ar darbu veidojuši Mārupes tēlu, radījuši jaunus pakalpojumus un produktus, piesaistījuši investīcijas, stiprinājuši drošību, izglītību un starptautisko konkurētspēju, kā arī īstenojuši citas atzinības vērtas aktivitātes novadā, vēsta pašvaldības mājaslapa.
Uzņēmēju gada balvas 2025 saņēmēji nominācijās:
Novada investīciju magnēts – SIA “Piche” Uzņēmums joprojām ir viens no aktīvākajiem reģiona attīstības virzītājiem, īstenojot apjomīgus biznesa parku, noliktavu, industriālo un dzīvojamo projektu plānus. Šogad balva piešķirta par nozīmīgu ieguldījumu Mārupes uzņēmējdarbības vides stiprināšanā un investīciju piesaistē novadam.
Novada inovācija drošībā – SIA “ERASER” Uzņēmums izstrādā bezpilota lidaparātus, akcentējot pētniecību, inovāciju un modulāru konstrukciju. Produkti ražoti Latvijā, pielāgoti plašam militāro funkciju klāstam, stiprinot drošību gan novadā, gan valsts līmenī.
Novada ieguldījums izglītībā – Starptautiskā vidusskola “Ekziperī” Iestāde piedāvā Starptautiskā Bakalaurāta programmas, modernu mācību vidi un daudzvalodību. “Ekziperī” piešķir arī stipendijas un nodrošina skolēnu izaugsmi gan akadēmiskā, gan personīgā līmenī.
Novada ieguldījums sporta attīstībā – SIA “MH Padel” Uzņēmums mērķtiecīgi attīsta modernu padela infrastruktūru un pieejamību, veidojot novadu par vienu no šī sporta centriem Latvijā.
Novada vārds dizainā – SIA “AM Studio” Stikla dizaina uzņēmums sadarbojas ar Latvijas arhitektiem un pasaules zīmoliem, radot unikālus risinājumus — no funkcionāliem elementiem līdz sarežģītām interjera konstrukcijām.
Novada vides harmonija – SIA “Labie koki” Ilgtspējīgi ainavu un kokkopības risinājumi, profesionāla attieksme pret dabas mantojuma saglabāšanu un harmoniskas vides veidošana visā novadā.
Novada eksporta balva – SIA “Trodo” E-komercijas uzņēmums, kas specializējas auto detaļu tirdzniecībā un veiksmīgi nostiprinājis pozīcijas starptautiskajos tirgos, apliecinot Mārupes uzņēmējdarbības globālo potenciālu.
Uzvarētāji katrā nominācijā saņēma mākslinieka Arvīda Endziņa darinātās balvas, kurās atainoti Mārupes identitātes elementi – pupuķa spārns un auglis, simbolizējot uzņēmējdarbības rezultātus un darba augļus.
Īpašās atzinības Šogad piešķirtas arī trīs īpašās atzinības:
- LIAA pasniedza atzinību SIA “Gorgon Optronics” – par izcilību un tehnoloģisko inovāciju attīstību;
- biedrība “Mārupes Uzņēmēji” savu atzinību piešķīra ģimenes restorānam “Hercogs” – par ieguldījumu vietējās kopienas stiprināšanā;
- finanšu institūcija ALTUM piešķīra specbalvu SIA “ADK” – par mērķtiecīgu un ilgtspējīgu biznesa attīstību.
Pateicības uzņēmējiem par sadarbību un pašvaldībai sniegto atbalstu Pasākuma laikā Mārupes novada pašvaldība izteica pateicību par atbalstu un sadarbību: SIA “Lotos Pharma”, biedrībai “Mārupes uzņēmēji”, SIA “DEVALOKA” (This place doesn’t need a name), aktīvās atpūtas parkam “JIP Mārupīte”, atpūtas vietai “Remeši” SIA “RIR AGENT”, SIA “Plockmatic Riga”, SIA “Bejas”, Proballer Arena – SIA “RMF”, VAS “Starptautiskā lidosta Rīga”, SIA “Stādaudzētava Blīdene”. Pasākumu vadīja novadnieks Armands Simsons, svētku noskaņu bagātināja Aijas Vītoliņas un pavadošo mūziķu muzikālā programma, kā arī Līgas Libertes dejas teātra priekšnesumi. Sirsnīga pateicība “Stādaudzētava Blīdene” Mārupes stādu centram par atbalstu pasākuma atmosfēras veidošanā, nodrošinot dekorācijām nepieciešamos augus.