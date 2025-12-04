"RB Rail" izmaksas: plāno pārdalīt 850 000 eiro
Satiksmes ministrija (SM) saskaņošanai virzījusi rīkojuma projektu, kas paredz pārdalīt 849 970 eiro Baltijas valstu kopuzņēmuma AS "RB Rail" izmaksu segšanai, liecina informācija Tiesību aktu portālā.
Ministrijā skaidro, ka šīs saistības ietver "RB Rail" netiešo izmaksu segšanu, kas nav finansējamas no Eiropas Savienības (ES) līdzekļiem, kā arī ir nepieciešamas uzņēmuma darbības nepārtrauktībai.
Nepieciešamā finansējuma pārdale notiks SM budžeta resorā, tostarp no programmas par satiksmes nozares pārvaldības un finansēšanas modeļa reformu 535 638 eiro apmērā, no programmas par alternatīvās degvielas infrastruktūras izveidošanu, attīstību un uzturēšanu 219 332 eiro apmērā, kā arī no programmas par starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšanu 95 000 eiro apmērā.
Kā vēstīts, atbilstoši jaunākajai "RB Rail" informācijai "Rail Baltica" pirmās kārtas izmaksas Baltijā varētu sasniegt 14,3 miljardus eiro, no tiem Latvijā - 5,5 miljardus eiro, tomēr ir iespējams potenciāls ietaupījums līdz 500 miljoniem eiro no tehnisko risinājumu optimizācijas, kā arī ir iespējami citi ietaupījumi.
Kopējās projekta izmaksas atbilstoši izmaksu un ieguvumu analīzei Baltijā var sasniegt 23,8 miljardus eiro. Iepriekšējā izmaksu un ieguvumu analīzē 2017. gadā tika lēsts, ka projekts kopumā izmaksās 5,8 miljardus eiro.
"Rail Baltica" projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 kilometru garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 kilometri stundā.