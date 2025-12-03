FOTO: noskaidroti Latvijas labākie augļu un ogu vīna darinātāji
"Latvijas augļu-ogu un vīnogu vīnu skatē 2025" publikas balsojumā par labāko vīnu darinātājām šogad atzītas trīs vīna darītavas.
Īpaši augstu skates apmeklētāju atzinību izpelnījās Līgas Vaivades-Kalnmeieres vīna darītavas "Kaimiņmuiža" darinātā "Dzirkstošā elegance"; vīndara Gata Kužuma vīns “Valiant”, kas tapis “Kužums winery”, un Evijas Kopštāles vīna darītava "Durbes veltes" ar “Rabarberu vīnu”.
"Latvijas augļu-ogu un vīnogu vīnu skates 2025" pasākumā bija iespēja tikties ar četrpadsmit vīndariem un nogaršot vairāk nekā 80 augļu, vīnogu un citu ogu vīnu šķirnes. Skates laikā notika arī vairākas aktivitātes, tostarp aklā degustācija un balsošana par labāko skates vīnu.
Noskaidrots Latvijas labākais vīna darinātājs
"Horecas" balsojumā labākā vīna titulu ar vienādu punktu skaitu dalīja Līgas Vaivades-Kalnmeieres vīna darītavas "Kaimiņmuiža" darinātā "Dzirkstošā elegance" un vīndara Gata Kužuma vīns “Valiant”.
Tautas balsojumā augstāko punktu skaitu arī ieguva divi - jau atzītais Gata Kužuma vīns "Valiant" un Evijas Kopštāles vīna darītava "Durbes veltes" ar “Rabarberu vīnu”. Jāatzīmē, ka arī pagājušā gadā šie abi vīndari plūca simpātijas laurus.
Visi skates dzērieni gatavoti no vietējiem, Latvijā audzētiem augļiem un ogām, izmantojot gan mūsdienīgas vīndarības metodes, gan paaudzēs koptas zināšanas un tradīcijas.
Šī pasākuma dalībnieki – pieredzējuši un atzīti vīndari – regulāri pilnveido savu meistarību, un to apliecina arī viņu sasniegumi Baltijas mērogā, iegūstot balvas un titulus dažādos konkursos.
Visi šie vīndari piedalās arī Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrības iniciētajā projektā “Latvijas vīna tūre”(www.latvijasvinature.lv), kas izveidots kā ērts un pārskatāms ceļvedis ikvienam, kurš vēlas doties izzinošā ceļojumā pa Latvijas vīna darītavām un tuvāk iepazīt vietējā vīna kultūru un tradīcijas.
Šogad skatē savu dalību pieteikuši: Tērvetes vīni (SIA Tērvetes veltes, Sandris Laizāns), Mazburkas (SIA Mazburkas, Gunta Niedra), Durbes veltes (SIA Evi&Jo, Evija Kopštāle), Kaimiņmuižas vīna darītava (SIA Kaimiņmuiža, Līga Vaivade-Kalnmeiere), Aizputes vīna darītava (SIA Aizputes vīna darītava, Mārtiņš Sants), Līgatnes vīna darītava (SIA Līgatnes vīna darītava, Ainārs Vanags), Cremon vīna darītava (IK Cremon 6, Jānis Mikāns), Kužums Winery (SIA Vīna-Oga, Gatis Kužums), Mazsālijas (SIA Jaundzirnavnieki, Gunārs Slavinskis), Zilver dzērienu darītava (ZS Pīlādži, Jānis Zilvers), Tēviņkalna vīna darītava (SIA Tēviņi, Ivo Immermanis) un Spilves vīna darītava (SIA Brīvdienu māja Spilves, Andrejs Dobelis).
Šogad skatē jau otro gadu bija Latvijā ražoto sieru "precināšana" ar Latvijā darinātajiem vīniem. Šo garšas piedzīvojumu, ko ļoti novērtēja skates apmeklētāji, ieteica vīnziņi Jānis Kaļķis un Agnese Gintere.
“Rīkojot jau devīto šo pasākumu festivālu, Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrība turpina veicināt kvalitatīvu augļu un ogu vīnu gatavošanas tradīciju attīstību, kā arī vērtēt un salīdzināt Latvijas tirgū pieejamo vīnu kvalitāti. Mūsu mērķis ir izglītot un informēt patērētājus par izcilākajiem vietējiem vīniem, kas radīti ar aizrautību un profesionalitāti. Tas, ka vīnu skate notiek jau devīto reizi, apliecina pieaugošu interesi un nostiprinājušās tradīcijas. Aicinu ikvienu apmeklēt skati un iepazīt labāko, ko rada Latvijas vīnkopji un vīndari,” uzsver Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrības valdes loceklis Ričards Ivanovs.