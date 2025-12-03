Lētāka maize, piens un vistas gaļa: būtiski samazina PVN pamatproduktiem
Atsevišķiem pārtikas pamatproduktiem no nākamā gada vidus noteikta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazinātā likme 12 procentu apmērā.
Grozījumi PVN likumā saistīti ar nākamā gada budžetu, un tie veikti, lai mazinātu pārtikas produktu cenu pieauguma ietekmi uz iedzīvotāju labklājību.
“Šāds risinājums ir viens no faktoriem, kas var palīdzēt mazināt pārtikas cenu kāpuma ietekmi uz mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām un atvieglot inflācijas seku pārvarēšanu,” pauž par grozījumu virzību Saeimā atbildīgās Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša.
Samazinātā 12 procentu PVN likme noteikta rudzu, kviešu, jauktu miltu, bezglutēna maizei, tostarp arī pasterizētai vai saldētai maizei ar vai bez piedevām. Samazinātais PVN attieksies arī uz polārmaizēm, dažāda veida maizes rikām, radziņiem, burgeru maizītēm, lavašiem, tortiljām, pitas maizītēm. Samazināto nodokli nepiemēros smalkmaizītēm, pīrādziņiem, kruasāniem un citiem konditorejas izstrādājumiem, kā arī sausmaizītēm, sausiņiem, grauzdiņiem, rīvmaizei, maizes stienīšiem.
Tāpat samazinātais PVN noteikts svaigam, sterilizētam vai pasterizētam govs, aitas vai kazas pienam, bet neattieksies uz ultrasterilizētu pienu, kondensēto, tvaicēto pienu.
Samazināto PVN piemēros arī svaigai un atdzesētai vistu, tītaru, pīļu, zosu, pērļu vistiņu, paipalu gaļai, tostarp sadalītai, atkaulotai, grieztai, maltai mājputnu gaļai un šādas gaļas subproduktiem. Nodokļa samazinājums nav paredzēts saldētai gaļai.
12 procentu samazināto PVN piemēros arī svaigām – termiski neapstrādātām – mājputnu olām čaumalās. Samazināto PVN likmi pārtikas produktiem piemēros no nākamā gada 1.jūlija līdz 2027.gada 30.jūnijam.