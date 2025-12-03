Tikai 48 balsis. Koalīcija Saeimas sēdē nespēj nodrošināt kvorumu
Saeimas sēdē, kurā tiek skatīts nākamā gada budžets un to pavadošo likumprojektu pakete, koalīcijas deputāti nespēja nodrošināt kvorumu.
Deputātiem bija jābalso par Finanšu ministrijas (FM) sagatavotiem grozījumiem Nodokļu un muitas policijas likumā, kas paredz Nodokļu un muitas policiju no 2026. gada 1. janvāra nodot iekšlietu ministra pakļautībā.
Koalīcijai pašlaik izdevās nodrošināt vien 48 balsis un pašlaik Saeimas sēdē izsludināts pārtraukums. No rīta koalīcija spēja nodrošināt solītas 52 balsis.
Saeima sastāv no 100 tautas priekšstāvjiem jeb deputātiem. Savukārt atbilstoši Satversmei un Saeimas kārtības rullim parlamenta sēdes var notikt tikai tad, ja tajās piedalās vismaz puse Saeimas locekļu, tas ir, 50 deputātu, kas ir minimālais deputātu skaits jeb kvorums.
"Jaunajai vienotībai" Saeimā ir 25 deputāti, ZZS frakcijā - 16 deputāti, bet "Progresīvo" rindās - astoņi Saeimas deputāti. "Apvienotajam sarakstam" ir 13 deputāti, Nacionālajai apvienībai - 12 deputāti, "Latvija pirmajā vietā" un "Stabilitātei" - katrā pa astoņiem deputātiem. Vēl Saeimā ir 10 pie frakcijām nepiederoši deputāti, daži no kuriem atbalsta valdošo koalīciju.