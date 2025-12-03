"Eurostat": Latvija oktobrī starp 16 ES valstīm ar ražotājcenu kāpumu
Latvijā rūpniecības ražotājcenas šogad oktobrī salīdzinājumā ar 2024. gada desmito mēnesi palielinājušās par 0,1%, tai esot starp 16 Eiropas Savienības (ES) valstīm, kurās šajā periodā reģistrēts kāpums, liecina ES statistikas pārvaldes "Eurostat" trešdien publicētie dati par vietējā tirgū realizēto produkciju.
Straujākais kāpums oktobrī bijis Bulgārijā (+17,6%), Rumānijā (+9,4%) un Zviedrijā (+4,9%). Igaunijā rūpniecības ražotājcenas bijušas par 1,4% augstākas nekā šajā mēnesī pērn.
Tikmēr lielākais kritums starp visām ES dalībvalstīm oktobrī reģistrēts Luksemburgā (-5,6%), Īrijā (-3,6%) un Austrijā (-2,6%). Lietuvā ražotājcenas samazinājušās par 0,4%, bet Grieķijā tās saglabājušās nemainīgas.
ES dalībvalstīs vidēji ražotājcenas oktobrī salīdzinājumā ar attiecīgo mēnesi pērn sarukušas par 0,2%, bet eirozonā tās samazinājušās par 0,5%.
Savukārt salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi - septembri - ražotājcenas gan ES, gan eirozonā pieaugušas par 0,1%.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ražotājcenas oktobrī palielinājušās 15 ES dalībvalstīs, no kurām lielākais kāpums bijis Bulgārijā (+4,6%), Īrijā (+1,4%) un Igaunijā (+1,3%), straujākais kritums reģistrēts Slovākijā (-1%), Polijā (-0,5%) un Itālijā (-0,4%), bet Francijā ražotājcenas saglabājušās iepriekšējā mēneša līmenī. Latvijā un Lietuvā, kā arī Zviedrijā ražotājcenas pieaugušas par 0,8%.