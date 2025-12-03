Brīvu vietu nav! Kā autotirgotāji gatavojas pavasara autoizstādei?
Nākamā gada aprīlī Ķīpsalā rosīsies starptautiskās izstādes Auto 2026 viesi un dalībnieki. Novembrī par to runāt šķiet pārsteidzīgi, taču izrādās, ka lielākā daļa vietu jau rezervētas!
Gints Šāvējs, izstādes "Auto" projekta vadītājs: “Jā, ir tā, ka interese ir liela, vietas rezervē laicīgāk nekā iepriekšējos gadus. Šobrīd rezervēts 70% platību.”
Lielākā daļa dalībnieku vēl neatklāj ko tad nolēmuši demonstrēt Baltijas lielākajā autoizstādē. Citiem jau ir diezgan skaidrs plāns. Mārtiņš Savickis, Autobrava Motors pārdošanas vadītājs: “Nākamā gada autoizstādē mums būs Cupra un Xpeng, arī ar kādu pārsteigumu no šiem zīmoliem.”
“Nevienam nav noslēpums, ka tirgū ienāk jauni zīmoli, un tie vēlas sevi parādīt pircējiem Baltijā,” atgādina G. Šāvējs. “Es pie autoizstādes sāku darboties 2005. gadā. Toreiz arī izstādē piedalījās MG, bet tad tas nebija Ķīnas īpašumā.” Zināmā mērā tas ir pat simboliski, ka toreiz vēl ar Rover saistītais MG atgriezīsies autoizstādē pavisam citā statusā. Marina Novikova, Autobrava Motors MG zīmola vadītāja Latvijā: “MG uz šodienu piedāvā ZS, HS, MG3 un S5. Vislielākā interese ir par HS, it sevišķi uz hibrīdu.”
Lielākajai autoizstādei Baltijā gatavojas arī tirgus līderi, tostarp, Škoda. Pilns ekspozīcijas izkārtojums un modeļi pagaidām nav zināmi, taču ir skaidrs, ka Ķīpsalā pirmo reizi skatīsim Fabia 130 gadu Škodas jubilejas modeli, kas vienlaikus ir arī visu laiku jaudīgākā un ātrākā ielas Fabia.