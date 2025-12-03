Jaunākie ES nodokļu paaugstināšanas priekšlikumi vēršas pret cigarešu alternatīvām
Meklējot iespējas, kā papildināt Eiropas Savienības budžetu, Dānija, būdama ES prezidējošā valsts, ir iesniegusi jaunus priekšlikumus, kas ievērojami palielinātu nodokļus karsējamās tabakas izstrādājumiem, atsaucoties uz ekskluzīvu informāciju.
Kā vēsta Eiropas ziņu portāls Euractiv, šāda pieeja ir pretrunā ar kaitējuma mazināšanas politiku, kas akcentē alternatīvos tabakas produktu izstrādājumus kā samazināta riska produktus, un tāpēc tiem būtu jāpiemēro zemāki nodokļi, lai saglabātu skaidru cenu atšķirību salīdzinājumā ar tradicionālajām cigaretēm, kas tiek uzskatītas par viskaitīgāko tabakas produktu.
Euractive norāda, ka politikas veidotāji esot diskutējuši, vai karsējamās tabakas izstrādājumus aplikt ar nodokli atbilstoši produkta vienību skaitam vai pēc kopējā svara. Sākotnējais priekšlikums, ko Eiropas Komisija iesniedza pagājušā gada jūlijā, būtu devis dalībvalstīm iespēju pašām izlemt, kā tieši piemērot nodokļus. Savukārt tagad dominē viedoklis, ka nodoklis aprēķināms atbilstoši kopējam tabakas svaram. Tostarp ierosinātā nodokļa likme ir paredzēta 360 eiro par tabakas kilogramu.
Ja nodoklis tiktu aprēķināts pēc vienību skaita, tas atvieglotu dzīvi ražotājiem, jo būtu iespējams pielāgot katra produkta iepakojuma izmērus un tabakas daudzumu, atbilstoši jaunajām nodokļu likmēm.
Ja nodoklis tiek piemērots par kopējo svaru, ražotāji nevarēs tik viegli adaptēties jaunajai nodokļu situācijai. Tas nozīmē, ka karsējamās tabakas izstrādājumu cena ievērojami pieaugs. Avots tabakas nozarē ir aplēsis, ka, salīdzinot ar Eiropas Komisijas sākotnējo priekšlikumu, tas ir 132 % pieaugums jeb aptuveni par 1,80 eiro vairāk par katru iepakojumu, vēsta Euractiv.
Bezdūmu nozares asociācijas izpilddirektore Marita Jansone, komentējot šo priekšlikumu, norāda, ka: “Tik tikko Latvijā jaunā budžeta ietvaros valdība jau paaugstināja akcīzes nodokli karsējamās tabakas izstrādājumiem par 15% un vēl būtiskāku nodokļa pieaugumu plāno Eiropas Savienība. Tas rezultēsies ar būtisku cenu pieaugumu šiem samazinātā riska produktiem veikala plauktos, kas, savukārt, nekādā mērā neveicinās kaitējumu mazināšanas politikas īstenošanu. Mūsuprāt, ir svarīgi, lai parasto cigarešu smēķētāji būtu motivēti izvēlēties zemāka riska produktus – viens aspekts ir bažas par veselību, bet tikpat būtisks aspekts ir produkta cena. Ja mazāk kaitīgo cigarešu alternatīvu cena nav zemāka par cigarešu cenu, tas neveicina smēķētāju pāriešanu uz zemāka riska produktiem. Turklāt, pieaugot produktu cenai, pieaug arī nelegālās tirdzniecības riski, kas rezultējas zaudētos nodokļu ieņēmumos valsts budžetā.”
Pēc aptuveniem aprēķiniem, Latvijā akcīzes nodoklis karsējamai tabakai varētu palielināties par gandrīz ceturto daļu, tādējādi būtiski palielinot arī karsējamās tabakas paciņas cenu veikalu plauktos.
Euractiv gan atzīst, ka Dānijas prezidentūras priekšlikuma pieņemšana ir maz ticama, jo gala lēmuma pieņemšanai būs nepieciešams vienprātīgs ES Padomes lēmums. Ņemot vērā to, ka “lielākā daļa jutīgo jautājumu vēl nav atrisināti”, jautājums par nodokļu paaugstināšanu, visticamāk, tiks nodots Kiprai, kas ES prezidentūru pārņems janvārī, secina Euractiv.