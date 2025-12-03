INDEXO kredītportfelis 11 mēnešu laikā audzis no 1 miljonu eiro līdz 50 miljoniem eiro
"Indexo bankas" kredītportfelis šogad novembra beigās ir pārsniedzis 50,5 miljonus eiro, pēdējā mēneša laikā izsniedzot jaunus kredītus 6,3 miljonu eiro apmērā, informēja banka.
Savukārt bankas piesaistīto noguldījumu apmērs novembra beigās sasniedza 68 miljonus eiro.
Novembra beigās "Indexo bankas" klientu skaits bija 47 800, kas ir par 1500 vairāk nekā oktobra beigās.
"Indexo bankas" valdes loceklis un privātpersonu pakalpojumu vadītājs Jānis Mūrnieks norāda, ka "Indexo banka" pakāpeniski kļūst par nozīmīgu spēlētāju Latvijas kreditēšanas tirgū. Gada sākumā bankas kredītportfelis bija tikai viens miljons eiro, maija beigās tie bija 10 miljoni eiro, bet šobrīd jau pārsniegta 50 miljonu eiro atzīme.
Mūrnieks uzsver, ka hipotekāro kredītu pārfinansēšanu "Indexo banka" sāka piedāvāt tikai maijā, bet pēdējo mēnešu laikā banka ir kļuvusi par lielāko hipotekāro kredītu pārkreditētāju, augusta beigās pārkreditējot 70% no visiem kredītiem.
Savukārt patēriņa kreditēšanas jomā banka ir sasniegusi aptuveni 10% no ikmēneša jaunizsniegto patēriņa kredītu tirgus daļas, neiekļaujot nebanku kreditētājus, informē Mūrnieks.
Tajā pašā laikā "Indexo" grupas pensiju pārvaldes uzņēmumu, kas ietver ieguldījumu pārvaldes sabiedrību "Indexo", AS "Indexo atklātais pensiju fonds" un ieguldījumu pārvaldītāju "Vairo", klientu skaits novembra beigās pārsniedza 158 000, bet aktīvu apmērs pārvaldībā bija vairāk nekā 1,55 miljardi eiro.
"Indexo banka" darbību sāka 2024. gada 28. augustā.
"Indexo bankas" zaudējumi pagājušajā gadā bija 6,162 miljoni eiro.
"Indexo bankas" vienīgā īpašniece ir "Indexo".
"Indexo" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā saistībā ar investīcijām "Indexo bankas" izveidē bija 5,382 miljoni eiro, kas ir par 85,7% vairāk nekā 2023. gadā.
Pēc biržā pieejamajiem datiem, 2025. gada septembra sākumā "Indexo" kapitālā lielākie akcionāri bija Aigaram Kesenfeldam piederošais investīciju uzņēmums AS "Alppes Capital" (12,37%) un Henrikam Karmo piederošā SIA "Perfect Match" (5,57%).
"Indexo" izveidota 2017. gadā. "Indexo" akcijas ir iekļautas "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.