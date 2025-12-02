“Nesasteigsim!” Valainis mierina, ka LMT un “Tet” izpirkšana rit pēc starptautiskas prakses
Līguma noslēgšana ar juridisko konsultantu par tehnoloģiju un sakaru uzņēmumu SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT) un SIA "Tet" daļu izpirkšanu no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas "Telia" notiek atbilstoši starptautiskajai praksei, pastāstīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).
Valdība otrdien slēgtajā daļā skatīja informatīvo ziņojumu par darījuma attīstības progresu. Pēc jautājuma izskatīšanas Valainis norādīja, ka šobrīd darījums virzās uz priekšu un būtiskas nobīdes nesaredz. Ir procedūras, kuras visām iesaistītajām pusēm ir jāveic, un pie tā tiek strādāts.
"Šobrīd esam pieņēmuši lēmumus, kas mūsu interesēm ir visatbilstošākie - nesasteigt procesu un virzīties pēc iepriekš plānotā grafika, lai nebūtu nekādas nobīdes," piebilda Valainis.
Konkrētu laiku, kad tiks parakstīts līgums ar darījuma juridisko konsultantu, Valainis atturējās prognozēt. Vienlaikus ministrs atzīmēja, ka tas neievilksies līdz nākamajai valdībai.
Savukārt Valainis norāda, ka šajos uzņēmumos ir kritiskā infrastruktūra un attiecīgi drošības pārbaudes šādos gadījumos aizņem zināmu laiku.
Latvijā pie lieliem procesiem, kuriem ir piesaistīti starptautiski konsultanti, viņiem ir jāiet cauri pārbaudēm, tas nav unikāli, arī citās valstīs tādi ir. Šis ir gana apjomīgs darījums, un ir piesaistīti starptautiski eksperti, lai aizstāvētu Latvijas intereses.
Jau ziņots, ka Valainis 14. oktobrī solīja nedēļas laikā paziņot, kurš finanšu un juridiskais konsultants ir piesaistīts darījumam par LMT un "Tet" daļu izpirkšanu no "Telia".
Viņš pastāstīja, ka 14. oktobra valdības sēdes slēgtajā daļā Ministru kabinets uzklausīja progresa ziņojumu par LMT un "Tet" daļu izpirkšanu. Šobrīd ir panākta vienošanās ar, pēc Valaiņa teiktā, "pasaulē labāko konsultantu kompāniju".
Sarunu gaitā esot arī panākts nozīmīgs izmaksu samazinājums. Tomēr ne konkrētu nosaukumu, ne izmaksas Valainis aģentūrai LETA toreiz neatklāja, kamēr līgums nav vēl noslēgts.
Iepriekš sarunas ar "Telia" par LMT un "Tet" nākotni veda Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāvji, bet šobrīd piedāvājumu par daļu izpirkšanu ir pilnvaroti izteikt valstij pilnībā piederošie "Latvenergo" un LVRTC.
Vispirms "Latvenergo" un LVRTC plāno noslēgt līgumus ar konsultantiem, kuri palīdzēs darījumā ar "Telia" par "Tet" un LMT kapitāldaļu izpirkšanu un stratēģiskā investora piesaisti.
LVRTC valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols iepriekš aģentūrai LETA sacīja, ka konsultantu palīdzība ir nepieciešama trijos virzienos - "Tet" un LMT padziļinātajā izpētē jeb "due diligence", stratēģiskā investora piesaistē un darījuma strukturēšanā. Pēc līguma noslēgšanas ar konsultantiem divu vai divarpus mēnešu laikā tiks sagaidīta informācija, ar kuru tālāk strādāt, lai noslēgtu darījumu ar "Telia".
Jautāts, vai patiesībai atbilst informācija, ka "Telia" piederošo daļu cena ir 500-600 miljoni eiro, "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste atbildēja, ka ar "Telia" ir noslēgts līgums un šādu informāciju atklāt nevar. Taču finanšu dati par "Tet" un LMT visiem ir pieejami, tādēļ katrs pats var veikt kalkulācijas par kapitāldaļu vērtību.
"Telia" ir parakstījusi saprašanās memorandu ar Latviju, "Latvenergo" un LVRTC par visu tai piederošo "Tet" un LMT akciju pārdošanu. Pušu mērķis ir parakstīt galīgo vienošanos līdz 2025. gada beigām, un plānots, ka darījums tiks pabeigts 2026. gada pirmajā pusgadā.
Pašlaik valstij SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" personā pieder 51% "Tet" daļu, bet "Telia" meitasuzņēmumam "Tilts Communications" - 49% "Tet" daļu. Savukārt LMT kapitālā kopumā 49% pieder "Telia" un tās meitaskompānijai "Sonera Holding", bet Latvijas pusei ar LVRTC starpniecību pieder 23%, "Tet" - 23%, bet "Possessor" - 5%.
Pēc "Telia" piederošo daļu izpirkšanas un stratēģiskā investora piesaistes visām darījumā iesaistītajām pusēm - "Latvenergo", LVRTC, "Possessor" un stratēģiskajam investoram - varētu piederēt apmēram 25% no abu uzņēmumu kapitāldaļām.