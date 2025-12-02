Tūrisms
Šodien 13:58
Kurzemes tūrisma balvu saņem Melnsila kempings
28. novembrī, Liepājā koncertzālē "Lielais Dzintars", pulcējot uzņēmējus, pašvaldību pārstāvjus, nozares profesionāļus un sadarbības partnerus, norisinājās ikgadējā Kurzemes tūrisma gada balvas "Lielais Jēkabs 2025" pasniegšanas ceremonija.
Jau 21. gadu šī balva godina izcilākos nozares pārstāvjus, izceļot viņu ieguldījumu Kurzemes tūrisma attīstībā. Šogad balvai tika izvirzīti 40 pretendenti no privātā sektora un astoņas tūrisma vietas no publiskā sektora visā Kurzemē, tos izvērtēja neatkarīga ekspertu komisija.
Laureāta titulu saņēma arī Talsu novada uzņēmums "Kempings „Melnsils", kas ieguva galveno balvu nominācijā "Labākais Kurzemes krogs 2025". Galvenās balvas ieguvēju devās sveikt arī Talsu novada domes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš, un Talsu novada tūrisma informācijas centra kolēģi.
Šogad visās sešās nominācijās no Talsu novada tika izvirzīti tūrisma uzņēmēji:
- „Labākais atpūtas komplekss Kurzemē 2025” – Atpūtas komplekss Usmā "Bukdangas". Šajā nominācijā par uzvarētāju šajā kategorijā kļuva "Usma Spa hotel & camping".
- "Labākais Kurzemes krogs 2025" – galveno balvu saņēma un par labāko Kurzemes krogu atzīts "Melnsila krogs", kas izceļas ar izcilu vietējo produktu izmantojumu un radošu pieeju tradicionālajai virtuvei.
- "Neparastākā labjūtes pieredze Kurzemē 2025" – tika izvirzīta Joga ar strausiem Laucienes strausu fermā. Laureāta titulu ieguva "Valguma pasaule".
- "Izcilākais pasākumu organizators Kurzemē 2025" – Par uzvarētājiem kļuva biedrība "Engures sportam", kuru radošais un sabiedrību vienojošais darbs būtiski bagātina Kurzemes kultūras dzīvi.
- "Inovatīvs piedāvājums kultūras mantojumā publiskajā sektorā Kurzemē 2025" no Talsu novada tika izvirzīts - Kolkas Lībiešu saieta nams. Uzvarētāja godu ieguva Pāvilostas novadpētniecības muzejs.
- "Gada motorizētās atpūtas piedāvājums Kurzemē 2025 - Brauciens ar plostu pa Abavu. Par labāko šajā kategorijā kļuva Sporta un izklaides centrs "Drift Arena".