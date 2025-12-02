Maksājam dārgāk nekā kaimiņi: elektroenerģijas cena Latvijā augusi par 25%. Prognozes ziemai nav iepriecinošas
Elektroenerģijas cena Latvijā šī gada novembrī palielinājās par 5,5% salīdzinājumā ar oktobri, sasniedzot vidēji 11,1 centu par kilovatstundu (kWh).
Salīdzinājumā ar pērnā gada novembri, elektroenerģijas cena ir pieaugusi par teju ceturtdaļu jeb 25%, portālu Jauns.lv informēja energokompānija "Enefit".
"Enefit" eksperti cenu kāpumu skaidro ar vairāku faktoru kopumu: aukstāku laiku, zemāku vēja ģenerāciju reģionā un ierobežotu Somijas elektroenerģijas importa plūsmu. Būtisku ietekmi atstājuši Latvijas–Igaunijas starpsavienojuma remontdarbi, kuru dēļ vairāk nekā puse pārvades jaudas ir ierobežota, neļaujot pilnā apmērā saņemt lētāku elektroenerģiju no Somijas caur Igauniju. Salīdzinājumam – Igaunijā vidējā cena novembrī bija 9,59 centi par kWh.
Novembrī vēja enerģijas ģenerācija Baltijā samazinājās par aptuveni 12,5% salīdzinājumā ar oktobri un bija par ceturtdaļu mazāka nekā pirms gada. Saules enerģijas īpatsvars sarucis līdz 2,2%, tādēļ pieaugošo pieprasījumu nācās kompensēt ar dārgākām fosilā kurināmā stacijām – Igaunijas degslānekļa blokiem un Latvijas–Lietuvas gāzes stacijām.
Vienlaikus cenu pieaugumu daļēji mazināja straujš hidroenerģijas izstrādes kāpums Latvijā. Novembrī hidroelektrostacijās saražotas gandrīz 213 gigavatstundas (GWh) elektroenerģijas, kas ir divtik vairāk nekā mēnesi iepriekš, sedzot vairāk nekā trešdaļu no valsts pieprasījuma.
"Enefit" Tirgus izpētes un analītikas nodaļas vadītājs Romāns Tjurins prognozē, ka arī turpmākajos ziemas mēnešos cenas Latvijā būs augstākas nekā Igaunijā, jo starpsavienojuma remontdarbi turpināsies. Decembrī cenu līmeni 10–15 centu par kWh diapazonā noteiks laikapstākļi, taču aukstās un bezvēja dienās tā var pārsniegt 20 centus par kWh.
Eksperts norāda, ka būtisks faktors būs dabasgāzes cenas, kas pagaidām saglabājas zemas – ap 30 eiro par megavatstundu (MWh). Tomēr izmaksas palielina augošās CO2 emisiju kvotu cenas.