"Fitch" aģentūra pazeminājusi "airBaltic" reitingu no "B-" uz "CCC+"
Starptautiskā reitingu aģentūra "Fitch Ratings" ("Fitch") pazeminājusi Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" ilgtermiņa emitenta saistību nepildīšanas reitingu (IDR) no "B-"/negatīvs uz "CCC+", norādīts "Fitch" paziņojumā.
"Fitch" ir samazinājusi arī "airBaltic" prioritāro nodrošināto ilgtermiņa obligāciju reitingu 380 miljonu eiro apmērā. Kredītreitinga samazinājums atspoguļo augstāku, nekā gaidīts, aizņemto līdzekļu īpatsvaru un vājāku finansiālo elastību, kā rezultātā nākamajos 12 mēnešos kompānijai būs nepieciešams ievērojams ārējais finansējums.
Tas atspoguļo arī neskaidrību par plānotā IPO grafiku un ieņēmumiem. Uzņēmuma 2025. gada darbības rezultāti ir bijuši vājāki, nekā gaidīts, jo ir palielinājušās darbības izmaksas un rentabilitāte bijusi zema, kas veicināja izteikti negatīvu brīvo naudas plūsmu un ierobežotu likviditāti.
IDR atspoguļo "airBaltic" vājos finanšu rādītājus, ko nosaka lielais nomas parāds, ko izmanto flotes pieauguma finansēšanai. Reitinga stiprās puses ir tā vadošā pozīcija Baltijas reģionā, jaunās paaudzes un degvielu taupošā flote un uzņēmējdarbības diversifikācija, teikts "Fitch" paziņojumā.