Liepājā iemūrēta kapsula jaunā Scania Latvia servisa centra pamatos
Scania Latvia uzsāk jaunā kravas automašīnu servisa un pārdošanas centra būvniecību Liepājā, investējot 4,6 miljonus eiro, lai būtiski paplašinātu pakalpojumu kapacitāti un stiprinātu reģiona transporta infrastruktūru. Energoefektīvais centrs ar trim remonta līnijām un modernām iekārtām plānots atvērt nākamā gada rudenī, veicinot vietējo ekonomiku un ilgtspējīgu attīstību Kurzemē.
Liepājā, svinīgi iemūrējot laika kapsulu, Scania Latvia iezīmēja jaunā kravas automašīnu servisa un pārdošanas centra būvniecības pirmo posmu. Šis projekts ir nozīmīgs ne tikai uzņēmuma tālākajai attīstībai, bet arī reģiona transporta infrastruktūrai un uzņēmējdarbības videi.
Liepājas reģionam jaunais Scania Latvia centrs ir spēcīgs ieguvums, tas kļūs par vienu no nozīmīgākajiem transporta pakalpojumu infrastruktūras objektiem Kurzemē. Tas ne tikai paaugstinās pakalpojumu pieejamību profesionālajiem pārvadātājiem, bet arī veicinās: reģiona ekonomisko aktivitāti, vietējās uzņēmējdarbības attīstību, modernu, drošu un ilgtspējīgu infrastruktūru transporta sektorā.
Jaunais servisa centrs aizstās līdzšinējo Liepājas servisu, kas atrodas dažu minūšu braucienā no topošās vietas Grīzupes ielā 1B. Aptuveni 1300 m² lielajā ēkā būs ierīkotas trīs remonta un apkopes līnijas, kas ļaus vienlaikus apkalpot līdz desmit kravas automašīnām. Centrā paredzēta arī moderni aprīkota automazgātava un komfortablas telpas servisa un pārdošanas speciālistiem. Servisa centra izveides kopējais investīciju apjoms ir 4,6 miljoni eiro. Tas nodrošinās klientiem augstas kvalitātes servisu gan šodien, gan nākotnē, apkalpojot dīzeļmotora, gāzes motora ar akumulatoru darbināmas kravas automašīnas, kā arī to virsbūves un piekabes.
Projekts veidots, jo ir redzama augoša vajadzība pēc kvalitatīviem, ātriem un tehnoloģiski attīstītiem transporta apkalpošanas pakalpojumiem reģionā. Pieaugot kravu plūsmai un loģistikas nozīmei Baltijā, pieprasījums pēc efektīviem servisa risinājumiem turpina pieaugt.
Scania Latvia vadītājs Aigars Pušinskis uzsver projekta nozīmīgumu:
“Jaunais Scania servisa centrs Liepājā ir stratēģisks pagrieziena punkts uzņēmuma attīstībā. Tas būtiski uzlabos transporta nozares pakalpojumu pieejamību Kurzemē un, es domāju, arī Baltijas reģionā. Esošā centra kapacitāte bija sasniegta, un lēmums par jauna centra būvniecību bija loģisks solis. Šis modernizētais centrs kopā ar mūsu speciālistu komandu ļaus klientiem nodrošināt vēl augstāku servisa kvalitāti.”
Būvniecību īsteno “Mapri Būve” un valdes loceklis Holger Kald norāda, ka darbi rit veiksmīgi: “Būvniecības procesā ir trīs simboliski posmi: kapsulas iemūrēšana, spāru svētki un objekta atklāšana. Plānojam, ka nākamā gada rudenī jaunais Scania Latvia centrs jau būs gatavs. Liepājas ziemas mēdz būt labvēlīgas, tāpēc darbi var noritēt bez pārtraukumiem. Šādi projekti ir ārkārtīgi svarīgi reģioniem — tie rada darba vietas, stiprina uzņēmējdarbības vidi un veicina investīcijas arī ārpus galvaspilsētas.”
Raivo Špaks, LSEZ biznesa attīstības departamenta vadītājs papildina: “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo ražošanas un ostas uzņēmumu darbība nav iedomājama bez kravu pārvadājumiem ar autotransportu. Liela loma ir arī regulārai Stena Line prāmja satiksmei starp Liepājas ostu un Lībekas priekšostu Travemindi Vācijā, kura turpina attīstīties un ir kā Vācijas autobāņa turpinājums ar preču apgrozījuma vērtība gadā ~4 miljardi eiro. Scania Latvia jauna kravas automašīnu servisa un pārdošanas centra būvniecība Liepājā ir labākais apliecinājums Liepājas un reģiona ekonomiskai aktivitātei. Ir pieprasījums būs piedāvājums.”
Projekta īstenošanā īpaša uzmanība veltīta energoefektivitātei un videi draudzīgiem risinājumiem: apkurei plānots izmantot atjaunojamās enerģijas siltumsūkņus. Uz ēkas jumta tiks uzstādīti saules paneļi, kas ilgtermiņā samazinās elektroenerģijas izmaksas. Gan ēkā, gan teritorijā ieviesta viedā apgaismojuma sistēma, kas pielāgojas dabiskā apgaismojuma intensitātei un cilvēku plūsmai.
Šie risinājumi ļaus jaunajam centram darboties efektīvāk un samazināt ietekmi uz vidi, vienlaikus nodrošinot modernu darba vidi darbiniekiem un augstākā līmeņa servisu klientiem.
