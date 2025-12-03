VIDEO: Dubaija ziemā: kas gan var būt labāks par to?
Ziemas mēnešos, kad lielu daļu Eiropas un pasaules pārklāj vēsums un pelēcība, Dubaija atver durvis uz nebeidzamas saules, siltuma un dinamisku piedzīvojumu pasauli. Tā ir vieta, kur ziemu iespējams pārvērst par vasaru – pludmales ir zeltainas, jūra nemainīgi silta, un pilsēta pulsē kā spilgts oāzes centrs. Ziemā gaisa temperatūra te ir ideāli patīkama – vasaras svelme mazinās, un pilsēta atdzīvojas sev vispiemērotākajā ritmā, ļaujot baudīt visas atrakcijas bez saules dūriena. No pastaigām gar Jumeirah promenādi līdz pat relaksējošai atpūtai pie Persijas līča krastiem – TEZ TOUR Latvija ir apkopojuši TOP nodarbes Dubaijā šoziem.
TEZ TOUR Latvija komunikācijas pārstāve Gabriela Ūdre stāsts, ka Dubaija ir izcila ziemas izvēle, jo tā apvieno siltu klimatu, modernu greznību, kultūras autentiskumu un bezgalīgas aktivitātes, kuras iespējams baudīt bez steigas un karstuma.
“Te iespējams vienā ceļojumā sajust gan oāzes mieru, gan metropoles enerģiju; gan arābu luksusu, gan seno tradīciju šarmu. Dubaija ziemas mēnešos ir kā dāvana sev – iespēja sasildīties saulē, piedzīvot neaizmirstamus piedzīvojumus un rast iedvesmu. Tieši tāpēc daudzi ceļotāji atgriežas Dubaijā atkal un atkal, jo kas gan var būt labāks par ziemu, kas pārtop vasarā?,” stāsta G. Ūdre.
Pilsēta ar tuksnesi rokas stiepiena attālumā
Tiem, kas alkst pēc piedzīvojumiem, Dubaija ziemā piedāvā īpaši bagātīgu emociju klāstu. Tuksneša safari ar 4x4 džipiem vakara saulrietā, kamieļu izjādes pa kāpām un tradicionālas beduīnu vakariņas zem zvaigžņotām debesīm ļauj izjust autentisko arābu kultūru. Pilsētas modernā puse savukārt vilina ar ikoniskajiem arhitektūras brīnumiem – Burj Khalifa, Dubai Frame, Ain Dubai panorāmas ratu un Palm Jumeirah. Ziemas mēnešos šie objekti ir daudz baudāmāki, jo klimats ir maigs un pastaigas pilsētā zem atklātas saules kļūst mazāk nogurdinošas. Dubaijai raksturīgais maksimālisms ir jūtams ik uz soļa – greznie tirdzniecības centri, milzu akvāriji, parki, interaktīvas izstādes un pat slēpošana slēgtā kompleksā, kur tuksneša vidū slejas īsts sniega kalns.
Daudzpusīga atpūta
Ja plāni ziemā saistās ar atpūtu un mieru, arī šajā gadījumā Dubaija ir īstā izvēle. Viesnīcas piedāvā plašus SPA centrus, privātas pludmales un izcilu servisu – te katrs viesis tiek lutināts. Ziemas sezona ir arī laiks, kad pilsētā notiek pasaules līmeņa festivāli, koncerti un sporta pasākumi, radot īpaši svinīgu atmosfēru. Turklāt gastronomijas cienītāji var izbaudīt daudzveidīgu virtuvi – no tradīcijām bagātiem vietējiem ēdieniem līdz Michelin līmeņa restorāniem ar panorāmas skatiem pār pilsētu un jūru. Ziemas vakari Dubaijā ir silti, mierīgi un burvīgi piemēroti romantiskiem izbraucieniem ar jahtu vai nesteidzīgai kafijai pie jūras.
TEZ TOUR Latvija kopā ar Visit Dubai iesaka šajā sezonā īpaši pievērst uzmanību arī jaunajiem un aktuālajiem 2025. gada notikumiem un vietām, kas kļuvušas par TOP apskates punktiem pilsētā. Ceļotājiem noteikti vērts apmeklēt modernizēto Dubai Fountain gaismas–ūdens šovu, kas šogad atjaunots ar vēl iespaidīgāku tehnoloģiju un mūzikas programmu, kā arī jauno Infinity Bridge apkārtni, kas atklāj neparastus skatus uz Dubaijas panorāmu.
2025. gads ir bagāts arī ar kultūras un inovāciju pasākumiem – no starptautiskām mākslas izstādēm līdz tehnoloģiju un aviācijas forumiem, kas piesaista viesus no visas pasaules. Lai ceļojums būtu īpaši ērts, TEZ TOUR Latvija iesaka izvēlēties viesnīcas ar piekļuvi privātām pludmalēm vai centrālajā Dubai Marina rajonā, kā arī rezervēt tuksneša safari un populārākās ekskursijas iepriekš, jo ziemas sezona ir viens no pieprasītākajiem periodiem. Savukārt tiem, kas vēlas mierīgus vakarus, noderēs ieteikums doties uz The View at The Palm skatu laukumu tieši pirms saulrieta – šis mirklis bieži kļūst par ceļojuma skaistāko fotogrāfiju.