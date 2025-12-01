RP cenas prognoze 2026: Vai sasniegs 5,50 ASV dolāru mērķi
XRP cena stabilizējas un tuvojas izlaušanās punktam. Vai XRP līdz 2026. gada beigām var sasniegt 5,50 ASV dolārus? Analīze, tehniskie signāli un tirgus perspektīvas.
XRP cenas prognoze: Vai mērķis 5,50 ASV dolāri līdz 2026. gada beigām ir reāls?
XRP cenas prognoze iegūst jaunu impulsu, jo trijstūra kompresija norāda uz iespējamu izlaušanos. Vai XRP var atgūt 2,58 ASV dolārus un mērķēt uz 5,50 ASV dolāriem līdz 2026. gadam? Šodien XRP cena ir 2,19 ASV dolāri, un pēdējo 24 stundu tirdzniecības apjoms sasniedz 2,02 miljardus dolāru. XRP dienas laikā samazinājās par 1%, taču turpina saglabāt pasaulē ceturtās lielākās kriptovalūtas pozīciju ar gandrīz 132 miljardu dolāru tirgus kapitalizāciju.
Ar 60,3 miljardiem cirkulējošu tokenu investori tagad diskutē, vai XRP ir pietiekams impulss, lai līdz 2026. gada beigām sasniegtu bieži apspriesto mērķi - 5,50 ASV dolārus.
Tirgus struktūra rāda stabilizācijas pazīmes
XRP pēdējās cenu svārstības atspoguļo tirgu, kas cenšas stabilizēties pēc vairāku mēnešu spiediena. Dienas grafikā XRP atkārtoti aizstāv 2,1458 ASV dolāru zonu - līmeni, kur garās sveču ēnas norāda uz stabilu pircēju aktivitāti.
Tirgum, kas kopš oktobra sākuma bijis iesprostots zem lejupejošās trendlīnijas, šī aizsardzība ir nozīmīga - tā liecina, ka pārdevēju spiediens sāk vājināties.
20 dienu EMA izlīdzinās pie 2,2026 ASV dolāriem, pievienojot vēl vienu atbalsta līmeni. Tas ir pirmais brīdis pēdējo nedēļu laikā, kad šis trendu indikators vairs nav vērsts asā lejupslīpumā - norāde, ka XRP varētu gatavoties strukturālām pārmaiņām. Impulss joprojām ir vājš, taču pamati potenciālai apvērsei pakāpeniski veidojas.
XRP/USD trijstūra kompresija paredz izlaušanos decembrī
XRP cenu prognoze saglabājas neitrāla, jo XRP šobrīd kustas arvien šaurākā trijstūra formācijā - struktūrā, kas parasti priekšvēsta ievērojamu izlaušanos. Vairākas Doji tipa sveces pēdējās nedēļās signalizē par nenoteiktību, nevis vājumu. Tirgotāji gaida katalizatoru.
RSI ir ap 47 - neitrāla pozīcija, kas ļauj cenu kustībai attīstīties abos virzienos. Ja XRP izdodas noslēgt dienu virs lejupejošās trendlīnijas, pirmais lielais tests būs 2,3847 ASV dolāru līmenī.
Tā izsišana varētu pavērt ceļu uz 2,5783 ASV dolāriem, kam sekotu ambiciozāks virziens ap 2,78 ASV dolāriem. Tehniskā analīze norāda uz iespējamu nelielu atkāpšanos līdz 2,20 - 2,23 ASV dolāriem, lai XRP izveidotu veselīgāku augstāko minimumu pirms mēģinājuma pārvarēt pretestību.
Ko tas nozīmē tirgotājiem, tuvojoties 2026. gadam?
Vispievilcīgākā formācija parādīsies pēc tam, kad XRP izlauzīsies virs trendlīnijas, to atkārtoti notestēs un noturēs. Šāda struktūra nodrošina skaidrāku ceļu uz augstākiem līmeņiem un paver durvis agresīvākiem mērķiem 2026. gada sākumā.
Ja impulss nostiprināsies līdz ar jaunu likviditāti kripto tirgū, ceļš uz 5,50 ASV dolāriem kļūst daudz reālāks.
Tā kā iepriekšpārdošanas aktivitāte pieaug un kapitāls atgriežas augsta beta aktīvos, nākamā XRP izlaušanās varētu ne tikai iepriecināt esošos turētājus, bet arī piesaistīt jaunus investorus plašākam tirgus ciklam.
