Puse valsts iedzīvotāju vēlas zināt, kur nonāk viņu pensijas, - un pieprasa godīgumu
Aizvien vairāk Latvijas iedzīvotāju seko tam, lai investētā nauda ne tikai ģenerētu peļņu, bet arī atbalstītu uzņēmumus, kas saskan ar viņu vērtībām.
"Swedbank" aptauja rāda, ka 57 % pensiju 2. līmeņa dalībnieku būtu gatavi mainīt pensiju plānu, ja esošie ieguldījumi neatbilstu viņu vērtībām. Iedzīvotāji īpaši nevēlas, lai viņu pensiju nauda nonāktu uzņēmumos, kas saistīti ar azartspēlēm un pornogrāfiju (53 %), kā arī ātro kredītu, tabakas un alkohola industriju (40 %).
44 % pensiju krājēju Latvijā vēlētos, lai viņu ieguldījumi nonāktu Latvijas un Baltijas uzņēmumos. Tikpat daudz pauda vēlmi, lai pieaugtu ilgtspējīgu uzņēmumu īpatsvars viņu ieguldījumu portfelī. Populārākās nozares, kurās iedzīvotāji vēlētos ieguldīt, lai veicinātu pozitīvu ietekmi uz apkārtējo pasauli, ir tādi sociālie pakalpojumi kā veselības aprūpe, izglītība un pieejamība (55 %) un dabas aizsardzība (42 %). Aptuveni trešdaļa iedzīvotāju labprāt izvēlētos ilgtspējīgākus ieguldījumus pat tad, ja tas nozīmētu nedaudz zemāku ienesīgumu.
"Gadu no gada pieaug iedzīvotāju interese par ilgtspējīgas ieguldīšanas nozīmi, un īpaši izteikti jauniešu vidū. Izvēloties ilgtspējīgus ieguldījumus, iespējams panākt pat būtiskāku gala ietekmi nekā ar ikdienas "ilgtspējas higiēnas" soļiem, piemēram, ūdens patēriņa ierobežošanu vai atkritumu šķirošanu. Pētījumi2 rāda, ka ilgtspējīga pensiju plāna izvēle dzīves laikā var sniegt patiešām lielu pienesumu. Tāpēc pārdomāta pensijas pārvaldītāja izvēle ir būtiska ne tikai nākotnes ienākumu nodrošināšanai pienācīgā apmērā, bet arī ilgtspējas kontekstā – proti, kādu nākotni mēs vēlamies veidot," atzīmē Anželika Dobrovoļska, "Swedbank" Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vadītāja. "Savukārt, ja iedzīvotājam ir svarīgs lokālo investīciju aspekts, var izvēlēties tādu pensiju 2.līmeņa plānu, kurš tam atbilst. Pašlaik Latvijas pensiju 2.līmeņa pārvaldnieki ir ieguldījuši Latvijā ap 700 miljoniem eiro, no kuriem 300 miljoni ir Swedbank ieguldījumu plānu ieguldījums. Runājot par ieguldījumiem Latvijā un Baltijā, no klientu ilgtermiņa ieguvuma raugoties, ir svarīgi arī saglabāt balansu starp vietējas ekonomikas atbalstu un risku diversifikāciju".
Par lielākajiem ieguvumiem no ilgtspējīgas ieguldīšanas iedzīvotāji min atbildīgas uzņēmējdarbības veicināšanu (36 %), energoefektivitāti (35 %) un darba apstākļu uzlabošanu (32 %). Vienlaikus vairāk nekā puse (53 %) iedzīvotāju nezina, vai viņu pensiju 2. līmeņa pārvaldnieks ievēro ilgtspējīgu ieguldījumu stratēģiju.
Vaicāti par pensiju pārvaldītāja izvēles faktoriem, neskaitot ienesīgumu un komisijas, 65% iedzīvotāju būtiski ir saņemt skaidru un saprotamu komunikāciju, 40% svarīga pensiju pārvaldītāja pieredze un uzticamība, bet 35% svarīgi saprast, kur tiek investēta viņu nauda.
Kopumā iedzīvotāju vērtējumā "Swedbank" aizvien ir pārliecinošs ilgtspējīgas ieguldīšanas līderis Baltijas valstīs - Latvijā to pirmajā vietā ierindo 40 % respondentu, Igaunijā - 32 %, bet Lietuvā - 24 %.