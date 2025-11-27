Investējot piecus miljonus eiro, Kalnciema ielā attīstīs "Box Storage" mantu glabātavu
Latvijas investīciju uzņēmuma "Merito Partners" attīstītais "Box Storage" - Baltijā vadošais mantu glabātavu operators - iegādājies īpašumu Rīgā, Kalnciema ielā 87. Ēkā tiks izbūvētas vismaz 1000 individuālās mantu glabātavas. Kopējās investīcijas Kalnciema ielas "Box Storage" projektā pārsniegs piecus miljonus eiro.
Īpašumu plānots attīstīt atbilstoši "Box Storage" standartiem, projekta būvniecības pirmajā kārtā iecerēts izbūvēt iznomājamo platību vismaz 3000 kvadrātmetru platībā. Plānots, ka projekta noslēgumā Kalnciema ielas "Box Storage" ēkas iznomājamā platība pārsniegs 5000 kvadrātmetru, un tajā būs pieejams vairāk nekā 1000 dažādu izmēru individuālo mantu glabātavu
"Merito Partners" 2023. gada rudenī izveidoja specializētu fondu "Merito Self Storage Fund" ar mērķi piecu gadu laikā Baltijas reģionā attīstīt lielāko mantu glabātavu tīklu. Tā ietvaros tiek attīstīti dažāda izmēra mantu glabātavu kompleksi ar kopējo iznomājamo platību aptuveni 30 000 kvadrātmetru un 6500 individuālajām mantu glabātavām. Šobrīd fonda īpašumā jau ir lielākais mantu glabātavu operators Baltijā "Box Storage" ar astoņām mantu glabātavām: piecām ēkām Latvijā, tostarp ar mantu glabātavu bijušajā "Go Planet" izklaides centra ēkā Rīgā, īpašumu Tallinā un diviem īpašumiem Lietuvā - Viļņā un Kauņā.
Mārtiņš Baumanis, "Merito Partners" partneris: "Īpašuma Kalnciema ielā 87 iegāde "Box Storage" tīkla paplašināšanai ir stratēģisks lēmums, ņemot vērā ēkas atrašanās vietu Pārdaugavā, aktīva transporta mezgla, lidostas un mikrorajonu tuvumā. Pieprasījums pēc telpām mantu uzglabāšanai no privātpersonu un uzņēmumu puses ir pastāvīgi augošs gan Rīgā, gan citās Baltijas valstu lielākajās pilsētās, un tas joprojām pārsniedz piedāvājumu. "Merito Self Storage Fund" investīciju piesaistes periods ir noslēdzies, fondā 18 miljonus eiro investējuši 60 privātie un institucionālie investori, apliecinot šī specializētā nekustamā īpašuma investīciju virziena atdeves potenciālu."
Attīstot "Box Storage" tīklu, "Merito Partners" koncentrējas uz īpašumu iegādi iedzīvotājiem ērtās un viegli pieejamās vietās lielākajās Baltijas valstu pilsētās. Visās "Box Storage" tīkla mantu glabātavās tiek izmantoti energoefektīvi būvniecības un drošības risinājumi. Klientiem tiek piedāvātas viedās tehnoloģijas - mobilā lietotne nodrošina tūlītēju piekļuvi telpām ar vienu pieskārienu, kā arī attālināta darījumu noslēgšana tīmekļvietnē un automātiska pakalpojumu apmaksa. Klientiem mantu glabātavas ir pieejamas jebkurā laikā visu diennakti. Plašāka informācija ir skatāma "Box Storage" tīmekļvietnē.
Par "Merito Partners"
"Merito Partners" ir strauji augošs ieguldījumu uzņēmums, kas darbojas Latvijā un tuvākajā reģionā. Tas Latvijas investoru vārdā īsteno izaugsmes kapitāla, ilgtspējīgas enerģijas, specializētā nekustamā īpašuma un tiešo aizdevumu investīciju stratēģijas. "Merito Management AIFP", kas pieder "Merito Partners", ir Latvijas Bankā reģistrēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks. Plašāka informācija par "Merito Partners" īstenotajām investīciju stratēģijām pieejama šeit.