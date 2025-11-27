No 1. decembra ceļu satiksmē drīkst piedalīties tikai ar atbilstošām ziemas riepām
No svētdienas, 1.decembra, vieglajiem transportlīdzekļiem ceļu satiksmē būs atļauts piedalīties tikai ar ziemas riepām, kas marķētas ar speciālo apzīmējumu "kalns un sniegpārsliņa", informēja Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD).
Direkcija atgādina, ka ziemas periodā – no 1.decembra līdz 1.martam – vieglajiem transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām obligāti jābūt aprīkotiem ar riepām, kas īpaši konstruētas izmantošanai sniega un ledus apstākļos.
Autovadītājiem jāņem vērā būtiska prasība: ja transportlīdzeklis būs aprīkots ar riepām, kurām ir tikai "M+S" (Mud + Snow) apzīmējums bez jaunā starptautiskā marķējuma "kalns un sniegpārsliņa", tās netiks uzskatītas par ziemas periodam atbilstošām. Šādu riepu lietošana no 1.decembra nav atļauta. Starptautiskais "kalna un sniegpārsliņas" simbols apliecina, ka riepa ir izgājusi noteiktus testus un atzīta par piemērotu braukšanai skarbos ziemas apstākļos.
Riepas, kuras marķētas tikai ar "M+S", "M&S" vai "M.S." apzīmējumu, arī turpmāk būs atļauts izmantot ārpus ziemas sezonas – no 2.marta līdz 30.novembrim.
CSDD arī aicina pievērst pastiprinātu uzmanību lietotu riepu tehniskajam stāvoklim. Lai gan minimālais atļautais protektora dziļums ziemas riepām ir 4 milimetri, CSDD brīdina – ja protektors ir tuvu šai robežai, riepas drīzumā var vairs neatbilst noteikumiem, apdraudot satiksmes drošību.
Eksperti rekomendē neizmantot ziemas riepas, kas vecākas par pieciem vai sešiem gadiem, jo laika gaitā gumija zaudē savas īpašības. Tāpat jāatceras, ka viens transportlīdzeklis vienlaikus nedrīkst būt aprīkots ar radžotām un neradžotām riepām.