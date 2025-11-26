Var pieteikties arī bez pieredzes: "airBaltic" aicina darbā 200 stjuartus Baltijas valstīs; alga - līdz 1720 eiro
Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" piedāvā līdz 200 stjuartu vakanču Baltijas valstu bāzēs - Rīgā, Tallinā un Viļņā. Uzņēmums aicina pieteikties ikvienu, kurš vēlas sākt karjeru aviācijas nozarē - arī bez iepriekšējas pieredzes. Visi izraudzītie kandidāti pievienosies "airBaltic" starptautiskajai komandai un saņems pilnībā apmaksātas apmācības.
Tostarp "airBaltic" izsludinājusi 150 jaunākā stjuarta vakanču Rīgas bāzē, 30 vakanču - Viļņas bāzē un 20 vakanču - Tallinas bāzē, liecina informācija "airBaltic" mājaslapā.
Sludinājumā norādīts, ka apmācību laikā atalgojums kandidātiem būs 1050 eiro pirms nodokļu nomaksas, savukārt jaunākā stjuarta amatā atalgojums būs līdz 1720 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas. Atalgojums veidosies no pamatalgas, papildu darba samaksas, ceļojumu kompensācijas, pārdošanas bonusa un uzkrātā bonusa.
Šīs vakances plānots aizpildīt līdz 2026. gada vasaras sezonai.
"airBaltic" aicina pieteikties ikvienu, kurš vēlas sākt karjeru aviācijas nozarē - arī bez iepriekšējas pieredzes. Visi izraudzītie kandidāti pievienosies "airBaltic" starptautiskajai komandai un saņems pilnībā apmaksātas apmācības, iegūstot stjuarta sertifikātu divu mēnešu laikā.
Tāpat aviokompānijā atzīmē, ka amats nodrošina elastīgu darba grafiku, ko var apvienot, piemēram, ar studijām.
Stjuartu pienākumi saistīti ar drošību lidmašīnā, klientu apkalpošanu, pārdošanu un ikdienas darbiem lidojumu laikā.
"airBaltic" patlaban nodarbina gandrīz 3000 darbinieku.
Jau vēstīts, ka 2025. gada deviņos mēnešos "airBaltic" koncerns strādāja ar 594,303 miljonu eiro apgrozījumu un 4,249 miljonu eiro peļņu.
2024. gadā "airBaltic" koncerns strādāja ar auditētajiem zaudējumiem 118,159 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš, bet koncerna apgrozījums, salīdzinot ar 2023. gadu, palielinājās par 11,9%, sasniedzot 747,572 miljonus eiro.
Šogad augusta beigās Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa" kļuva par "airBaltic" akcionāru. Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.
Pēc "airBaltic" akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) "Lufthansa" līdzdalības lielumu noteiks potenciālā IPO tirgus cena. Darījums paredz arī to, ka "Lufthansa" pēc potenciālā IPO piederēs ne mazāk kā 5% no "airBaltic" kapitāla.
Latvijas valdība 2024. gada 30. augustā vienojās, ka valstij pēc "airBaltic" IPO kompānijas kapitālā jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija. Savukārt šogad 19. augustā valdība nolēma, ka Latvija, tāpat kā Vācijas "Lufthansa", veiks līdzieguldījumu 14 miljonu eiro apmērā "airBaltic" pirms potenciālā IPO.