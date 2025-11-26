Auto un tehnoloģijas
Šodien 14:55
Toyota ražos savu bentliju, Honda Prelude atgriežas. Jaunumi no Tokijas
Tokijas mobilitātes izstāde, kā tagad saucas Japānas lielākais motoršovs, apliecina, ka tur toni joprojām nosaka vietējie ražotāji. Japāņu autogigants Toyota nolēmis pakāpties vēl augstāk par luksusdivīziju Lexus.
Vienā no izstādes zālēm slēpjas spožākais jaunums Century, kam lemts sacensties ar Bentley un pat Rolls-Royce. Century būs pa kabatai tikai ļoti turīgiem ļaudīm, tāpēc ir vērts palūkoties tā saukto tautas kupeju virzienā.
Pēc 25 gadu pauzes Eiropā atgriezīsies Honda Prelude. Salons iekārtots pēc Honda standartiem, bet 184 ZS jaudīgā hibrīdsistēma aizgūta no Honda Civic. Piekare gan ņemta no Civic Type-R. Paredzams, ka Latvijā jaunā Prelude ieradīsies 2026. gada pavasarī. Par cenu gan pagaidām nekas nav zināms.